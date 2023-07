Heftige Unwetter in Spanien: Video zeigt Frau, die sich verzweifelt auf Auto festklammert

Von: Sophia Lother

Schwere Überschwemmungen im Norden Spaniens sorgen für Chaos. Viele Menschen werden vom Unwetter völlig überrascht.

Saragossa – Massive Unwetter treten aktuell vielerorts auf. So wurden Straßen in Österreich und Südtirol zu reißenden Flüssen. Und auch im Norden von Spanien hinterließen jetzt schwere Regenfälle ein Bild der Zerstörung. Straßen wurden zu reißenden Flüssen, viele Menschen mussten aus oder von ihren Fahrzeugen gerettet werden. Videos zeigen das Chaos, das die Überschwemmungen am Donnerstagnachmittag (6. Juli) verursachten.

Wie die Zeitung Ultima Hora berichtet, sind innerhalb von einer Stunde bis zu 54 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen. Vor allem die Provinz Saragossa und die Hauptstadt seien betroffen gewesen. Viele Menschen seien in ihren Autos von den Überschwemmungen vollkommen überrascht worden.

Schwere Überschwemmungen nach Unwetter in Spanien: Video zeigt erschütternde Momente

Wie gefährlich die Situation in Spanien war, zeigt ein Video, das die Zeitung auf Instagram geteilt hat. Zu sehen ist eine Frau, die sich Hilfe suchend an das Dach ihres Autos klammert. Dieses ist fast komplett von Wassermassen umgeben, nur das rote Autodach blitzt gelegentlich aus den braunen Wellen hervor. Ein weiteres Video auf Twitter zeigt, wie offenbar die gleiche Frau mit ihrem Auto von den Wassermassen davongetragen wird. Im Vordergrund ist eine Frau zu sehen, die versucht, sich durch das Fenster ihres Autos zu retten.

Laut der Zeitung Ultima Hora seien zahlreiche Menschen von Rettungskräften mit Seilen und Rettungsleitern aus der Gefahr befreit worden. Es gebe demnach zum jetzigen Stand keine Verletzten zu beklagen.

„Es war ein außergewöhnlicher Regen, sintflutartig und überhaupt nicht normal“, erklärte die Bürgermeisterin Saragosas, Natalia Chueca, gegenüber der Zeitung El Pais. Auch am Freitag hätten noch immer Hunderte Einwohner keinen Strom. Der staatliche Wetterdienst behält am Freitag unter anderem für Saragossa die orangefarbene Warnung vor starken Regenfällen bei. (slo)