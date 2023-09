Raststätten-Foto aufgetaucht: Österreicher zeigt sich von Cola-Preis schockiert

Von: Stella Henrich

Teilen

Preise wie im Nobel-Club: Ein Österreicher stößt an der Autobahn auf die teuerste Cola, die er je gesehen hat. Er flucht über Raststätten-Wucher.

München ‒ Er war mit seiner Familie mit dem Auto auf dem Weg in den Urlaub. Der 31-jährige Gabriel wollte nach längerer Fahrt einmal austreten und entschied sich daher, bei nächster Gelegenheit anzuhalten. Die Familie hielt an der Autobahn-Raststätte am Mondsee in Oberösterreich an, berichtete heute.at. Der Weg führte den jungen Wiener zunächst zur Toilette, anschließend wollte er noch ein Getränk zu sich nehmen. Doch der Preis für eine Cola machte ihn fassungslos.

Junger Wiener geschockt über Cola-Preis: 9,50 Euro für eine kleine Flasche

„Das ist nicht mehr normal“, soll er mit Blick auf die Getränkekarte laut dem Bericht gesagt haben. Der Preis für eine 0,33-Literflasche lag bei 9,50 Euro. Was möglicherweise daran gelegen haben mag, dass das Getränk auf Wunsch mit einer halben handgeschnittener Limette, Eiswürfeln und frischer Minze serviert wird. Zunächst glaubte der Wiener, sich verlesen zu haben. Denn selbst im Nobel-Club koste ein Cola nicht so viel, kommentiert er den Getränke-Preis. Er machte ein Bild von der Preis-Karte und leitete es als „Leserreporter“ an die Heute-Redaktion weiter.

Getränke-Wucher in Österreich: Ein Mann aus Wien stieß in einer Raststätte auf eine Cola für 9,50 Euro. (Symbolbild) © Stefan Rotter/Imago

Immer wieder sind Reisende auf dem Weg in den Urlaub geschockt über Preise, die ihnen im Urlaubsland oder auf dem Weg dorthin begegnen. Kroatienurblauber berichteten von Preisen über sechs Euro für eine Cola, stilles Wasser für sieben Euro und einen Espresso für fünf Euro. Und auch dieser Wiener kippte beim Preisvergleich aus den Latschen, weil ein Gösser-Radler in deutschen Supermärkten deutlich günstiger zu haben war als in seiner Heimat, in der das Radler hergestellt wird. Und selbst die Preise für ein Wiener Schnitzel sorgen manchmal für absolutes Unverständnis – sicherlich nicht nur bei Urlaubern. Obwohl Promi-Wirte 28 Euro für ein Stück Kalbfleisch durchaus für angebracht halten.

Preis für Erfrischungsgetränk schockt Urlauber: Zu keiner Stellungnahme bereit

Die Heute-Redaktion jedenfalls versuchte den Chef der Raststation Mondsee zu kontaktieren, um einmal nachzufragen. Dieser wiederum soll zu keinem Gespräch oder einer Stellungnahme bereit gewesen sein. Daher ein guter Tipp: Wer sich von den meist horrenden Preisen an Raststätten weder den Appetit noch den Durst verderben lassen möchte, sollte in jedem Fall genügend Verpflegung mitnehmen und einen großen Bogen um die Autobahn-Rasthöfe fahren. Denn selbst das ein und andere stille Örtchen ist auf der Autobahn inzwischen teuer geworden. (sthe)