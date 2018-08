Autobahn-Vollsperrung weil Kind Keks verschluckt

Weil ein Kind zu ersticken drohte, ist die Autobahn 7 in Schleswig-Holstein am Mittwoch vorübergehend gesperrt worden.

Warder - Das Kind hatte im Auto der Familie offenbar einen Keks verschluckt, wie die Polizei mitteilte. Das Kind verlor das Bewusstsein, konnte aber wiederbelebt werden.

Ein Rettungshubschrauber war im Einsatz, das Kind wurde vorsorglich in ein Krankenhaus nach Neumünster gebracht. Die A7 konnte nach knapp einer halben Stunde in Höhe der Anschlussstelle Warder wieder in beide Richtungen freigegeben werden.

dpa

Rubriklistenbild: © dpa / Jan Woitas (Symbolbild)