Baba Wanga: Das sind ihre schlimmen Prophezeiungen für 2019

Die blinde Seherin Baba Wanga sagte für 2019 dramatische Ereignisse voraus. Und: Die Prophezeiungen von Nostradamus und Alois Irlmaier.

Im Netz werden bereits die Prophezeiungen für das Jahr 2019 diskutiert.

Laut einer Prophezeiung der bulgarischen Seherin Baba Wanga soll es 2019 ein Attentat auf Russlands Präsident Wladimir Putin geben. Zudem soll US-Präsident Donald Trump schwer erkranken.



Eine Prophezeiung von Nostradamus wird so gedeutet, dass der Dritte Weltkrieg im Jahr 2019 ausbricht und bis 2046 andauert.

Auch eine Vision des bayerischen Sehers Alois Irlmaier wird auf den Ausbruch eines Dritten Weltkrieges im August 2019 bezogen.

Wie immer gilt: Machen Sie sich nicht unnötig Sorgen! Viele Prophezeiungen - auch für das Jahr 2019 - sind derart schwammig und vage formuliert, dass man wirklich alles in sie hineininterpretieren kann...

München - Das Jahresende ist immer so ein Zeitpunkt, an dem die Menschen darüber sinnieren, was die kommenden zwölf Monate wohl so alles bringen. Manche setzen in der Neujahrsnacht auf Bleigießen, um einen Blick in die Zukunft zu werfen. Generell steigt zum Ende des Jahres das Interesse an Prophezeiungen und Wahrsagerei. Was die obligatorischen Jahreshoroskope belegen, die immer im Dezember in den Medien zu finden sind. Aber mal abgesehen von der Frage, wie es bei Jungfrau und Widder in Sachen Finanzen, Liebe und Gesundheit aussieht: Es gibt auch konkrete Prophezeiungen für 2019. Drei Weissagungen bekannter Seher machen aktuell im Netz die Runde. Und sie verheißen nichts Gutes!

Aber bevor wir uns mit den spektakulären Prophezeiungen für 2019 beschäftigen: Solche Weissagungen sollte man immer mit einem gesunden Maß an Nüchternheit betrachten. Erinnert sich noch jemand an den Maya-Kalender und das bevorstehende Weltende Ende 2012? Oder an den Weltuntergang respektive die große Katastrophe, die Nostradamus für den August 1999 vorhergesagt haben soll? Und was passierte letztlich? Wenn Sie diesen Artikel gerade lesen, gehen wir mal davon aus, dass Sie noch am Leben sind. Und sich daher die Frage von selbst beantwortet.

Dann noch einmal tief Luft holen! Jetzt kommen sie, die spektakulären Prognosen für das Jahr 2019.

Prophezeiungen 2019: Bulgarische Seherin "Baba Wanga" sagt Attentat auf Putin voraus

Zum Ende des Jahres sorgen Prophezeiungen der blinden bulgarischen Seherin Baba Wanga (sie lebte von 1911 bis 1996) - mal wieder - für großes Aufsehen im Netz. Nicht nur auf Esoterik-Seiten, sondern auch auf Nachrichtenportalen. Der berühmtesten Seherin Bulgariens, deren Name auf Deutsch so viel wie "Großmutter Wanga" oder "die Alte Wanga" bedeutet, werden auch für das Jahr 2019 konkrete Voraussagen zugeschrieben. Und die hören sich alles andere als gut an.

Wie die britische Boulevardzeitung "The Daily Mirror" schreibt, hat Baba Wanga nicht nur die Terrorangriffe vom 11. September 2001 in den USA und die Tsunamis in Südostasien 2004 vorausgesagt, sondern auch den "Brexit" im Juni 2016.

Laut "Mirror" hat Baba Wanga auch für 2019 "lebensverändernde Ereignisse vorhergesagt":

In Europa soll es zu einem wirtschaftlichen Zusammenbruch kommen. Etwa als Folge des Brexits, wenn Großbritannien am 30. März um Mitternacht mitteleuropäischer Zeit die EU verlässt? Da gibt es leider keine genauen Aussagen der Baba Wanga...

In Russland soll ein Attentat auf Präsident Wladimir Putin verübt werden. Laut der Prophezeiung wird der Anschlag von einer Person aus dem inneren Zirkel Putins verübt. Ob der Präsident das Attentat auch überlebt? Dazu gab die Baba Wanga keine Auskunft...

US-Präsident Donald Trump soll 2019 ein einen Hörsturz und ein Hirntrauma erleiden und in der Folge taub werden. Eines der Mitglieder des Trump-Clans soll zudem in einen Autounfall verwickelt werden.



In Asien soll es zu einem Mega-Tsunami mit tausenden Toten kommen. Der Tsunami im Jahr 2019 soll ähnlich verheerend werden wie der Tsunami des Jahres 2004.



In Russland soll es 2019 auch zu einem Meteoriten-Einschlag kommen.

Falls Sie nun einen gehörigen Schreck bekommen haben: Ganz ruhig! Baba Wanga lag mit einigen Prophezeiungen richtig, mit anderen aber auch voll daneben. Was muss man über die Vorhersagen der Baba Wanga wissen? Woher ihre hellseherischen Fähigkeiten stammen sollen, ist schnell erzählt: Im Jahr 1941 begegnete der damals 30-Jährigen nach eigenen Angaben ein strahlender Reiter, der ihr von einem schrecklichen Ereignis in der Zukunft berichtete. Im April 1941 ging Baba Wanga mit dessen Schreckensnachricht an die Öffentlichkeit. Wenige Tage später marschierte die deutsche Wehrmacht in Bulgarien ein.

Auch die britische "Daily Mail" hat einige Prognosen der Baba Wanga zusammengetragen, die sich offenbar bewahrheiteten (wenn man mal außer Acht lässt, dass manche Prophezeiungen sehr vage formuliert waren):

Der bulgarische König Boris III. suchte Baba Wanga im Jahr 1943 auf. Sie prophezeite ihm den baldigen Tod. König Boris starb kurz darauf im Alter von 49 Jahren.

1950 sah sie in der Zukunft schmelzende Polkappen. Erkannte sie damals schon die Klimakatastrophe?

1980 prophezeite sie: Im August 1999 oder 2000 werde das russische U-Boot "Kursk" "mit Wasser bedeckt sein" und "die ganze Welt darüber weinen". Die "Kursk" ging im August 2000 unter.

Wie ihre Anhänger berichten, sagte sie eine "riesige Welle" voraus, die eine großen Küste überfluten und sowohl Menschen als auch Städte bedecken werde. Meinte sie den Tsunami 2004?

1989 warnte Baba Wanga die USA vor zwei stählernen Vögeln, die das Land angreifen würden. Das klingt sehr nach dem Terroranschlag auf das World Trade Center im Jahr 2001 mit zwei Flugzeugen.

Baba Wanga soll auch vorhergesagt haben, dass der 44. US-Präsident ein Afroamerikaner sein werde. Was dann bekanntlich auch so kam. Allerdings soll der Schwarze auch gleichzeitig der letzte US-Präsident gewesen sein. Tja, und dann kam dieser Herr:

+ US-Präsident Donald Trump. © picture alliance/dpa

Für das Jahr 2016 sagte Baba Wanga einen islamistischen Krieg voraus, bei dem nach dem Einsatz chemischer Waffen Europa untergehen solle. Europa, wie wir es kennen, werde "aufhören zu existieren". Zum Ende des Jahres 2016 sollten ganze Bevölkerungen systematisch ausgelöscht sein. Der Kontinent werde in Teilen fast entvölkert sein. Auch dazu kam es nicht!

Baba Wanga sagte zudem voraus, dass Europa bis zum Jahr 2016 zerfallen würde. Ganz so schlimm kam es dann nicht. Allerdings weist die britische Zeitung „Daily Star“ darauf hin, dass in eben diesem Jahr Großbritannien den EU-Ausstieg, also den Brexit, beschlossen habe.



Im Jahr 2043 wird laut Prohpezeiung der Baba Wanga in Europa ein Kalifat errichtet - mit Rom als dessen Hauptstadt.

Im Jahr 2066 befreien die USA Europa mit einer neu entwickelten Waffe, mit der sich das Klima beeinflussen lässt. Mit der Eroberung Roms kehrt auch das Christentum wieder nach Europa zurück.

Allerdings lieferte Baba Wanga auch ein paar spektakuläre Fehlprognosen ab. Die Zeitung "Die Welt" listet noch einige Fälle auf, bei denen die bulgarische Seher ganz schön daneben lag.

Für das Jahr 2010 prophezeite sie den Dritten Weltkrieg. Der damals bekanntlich nicht ausbrach.

Eine radioaktive Verseuchung der Nordhalbkugel, die Baba Wanga für das Jahr 2011 prophezeite, blieb trotz der Reaktorunglücks von Fukushima aus.

Es gibt also durchaus noch mehr als berechtigte Hoffnung, dass die Prophezeiungen der Baba Wanga für 2019 ebenfalls nicht in Erfüllung gehen.

Prophezeiungen 2019: Nostradamus sagt Beginn eines großen Krieges voraus

Na, welcher Name kommt Ihnen zwangsläufig in den Sinn, wenn von Prophezeiungen die Rede ist? Richtig, Nostradamus (1503 – 1566)! Eigentlich hieß Europas bekanntester Prophet Michel de Nostredame. Nostrdamus ist die latinisierte Form seines Namens.

Zwar erlangte er als Pestarzt einen guten Ruf, doch unsterblich gemacht haben ihn genau 924 Vierzeiler – für jedes Jahr bis 3797 einen, düstere Weissagungen vom Ende der Welt. Für Millionen Menschen bleibt der Sohn eines jüdischen Kaufmanns der genialste Seher aller Zeiten, andere halten ihn für einen Scharlatan.

Den Durchbruch und den Ruhm brachte ihm zu Lebzeiten ein einziger Vierzeiler: eine Vorhersage für das Jahr 1559. Er sagte den Tod seines Königs voraus. Tatsächlich starb Frankreichs Monarch Heinrich II. im Juli 1559 bei einem Turnier-Unfall. Ab da war er berühmt. Denn die königliche Witwe Katharina von Medici brachte ihren Sohn Karl IX. dazu, Nostradamus zu seinem Leibarzt zu ernennen.

Das Problem bei den Prophezeiungen des Nostradamus: Die Verse sind extrem unklar formuliert. Wodurch man vieles in sie hineininterpretieren kann. Genau das geschieht Jahr für Jahr. So auch für 2019. Das britische Boulevard-Blatt "Daily Mirror" deutet einen Vierzeiler von Nostradamus aus dem Jahr 1555 als Prophezeiung für das kommende Jahr:

Laut Nostradamus soll der Dritte Weltkrieg im Jahr 2019 ausbrechen und bis 2046 andauern.

Für Europa sagt Nostradamus eine große Flut voraus.

Der Westen Kanadas wird 2019 von einem äußerst starken Erdbeben heimgesucht.

Im Nahen Osten sollen Extremismus und Terrorismus weiter zunehmen.

Allerdings sagt Nostradamus für 2019 auch erfreuliche Dinge voraus: So sollen die politischen Führer den Klimawandel ernsthaft angehen. Zudem soll auch in der Medizin ein großer Durchbruch erzielt werden.

Was ist davon zu halten? Wie gesagt: In die schwammigen Nostradamus-Formulierungen kann man sehr, sehr viel hineininterpretieren. So galt seine für Juli 1999 angekündigte Prophezeiung „ein großer König des Schreckens“ fahre vom Himmel herab, jahrelang als Vision des nahenden Weltuntergangs. Wozu es bekanntlich nicht kam. Deswegen wurde diese Prophezeiung im Nachhinein als bildhafte Umschreibung der Sonnenfinsternis erklärt. Die allerdings im August 1999 stattfand.

Es bleibt natürlich jedem selbst überlassen, ob man sich wegen solchen Dingen kirre machen will...

Prophezeiungen 2019: Das sagte der "Seher von Freilassing", Alois Irlmaier, voraus

Aktuell wird im Netz auch eine Prophezeiung aus Bayern diskutiert. Konkret geht es um eine Weissagung des sogenannten "Sehers von Freilassing", der mit bürgerlichem Namen Alois Irlmaier heißt und von 1894 bis 1959 lebte. Der Rutengänger und Hellseher gilt laut der "tz" als "der berühmteste Seher Bayerns".

Von ihm wird Außergewöhnliches berichtet: Die Einheimischen fragten ihn nach Vermissten und nach Soldaten in der Kriegsgefangenschaft. Mit einem Blick auf die Fotos dieser Menschen soll Irlmaier sofort gewusst haben, ob diese noch lebten oder schon tot waren. Irlmaier sagte im Zweiten Weltkrieg auch Bombenangriffe voraus und soll so viele Menschenleben gerettet haben. Nach dem Krieg soll er erfolgreich bei der Aufklärung von Mordfällen geholfen haben. In den 1950er Jahren brachte er es zu einer richtigen Prominenz. General Lucius D. Clay, Chef der US-Besatzungszone in Deutschland, soll Rat bei Irlmaier gesucht haben – und sogar der erste Kanzler Konrad Adenauer (CDU).

1928 soll Alois Irlmaier seine ersten Visionen gehabt haben. Von 1947 bis 1957 beschrieb der brave Brunnenbauer immer wieder eine sich anbahnende Katastrophe: Der 3. Weltkrieg stehe bevor und damit „verheerende nukleare und chemische Schläge“.

+ Alis Irlmaier, der "Seher von Freilassing". © Rudi Dix/Stadtarchiv München/Gebhardt

Aktuell wird im Netz eine Prophezeiung Irlmaiers diskutiert, die im Jahr 1992 erstmals veröffentlicht worden sein soll. Ursprünglich soll diese aus den 1950er Jahren stammen. Bevorzugt findet man diese in Kommentarspalten zu Berichten über die Flüchtlingskrise.

Offenbar machte Irlmaier diese Prophezeiung gegenüber der Caritasschwester Maria Luise Bender , die Autofahrstunden bei ihrem Fahrlehrer nahm, der im Nachbarhaus von Alois Irlmaier wohnte. Eines Abends kam Irlmaier auf sie zu mit den Worten: "Mädchen, du erlebst die grosse Umwälzung, die kommen wird!" Aber lesen Sie selbst:

"Mädchen, du erlebst die große Umwälzung, die kommen wird.

Zuerst kommt ein Wohlstand wie noch nie. Dann folgt ein Glaubensabfall wie nie zuvor.

Darauf eine noch nie da gewesene Sittenverderbnis.

Alsdann kommt eine große Zahl fremder Leute ins Land.

Es herrscht eine hohe Inflation

Das Geld verliert mehr und mehr an Wert.

Bald darauf folgt die Revolution [in Deutschland].

Dann überfallen die Russen über Nacht den Westen."

Obwohl Irlmaier in seiner Prophezeiung keine Jahreszahl nennt, ordnen viele Menschen diese der Flüchtlingskrise zu. Die ersten drei Aussagen scheint praktisch jeder nachvollziehen zu können. Dass heute im Vergleich zu den Fünfzigern ein bislang unvorstellbarer Wohlstand herrscht, scheint unstrittig. Schaut man sich Zahlen der Kirchenmitglieder und Gottesdienstbesucher im Laufe der vergangenen 60 Jahre an, so scheint auch der "Glaubensabfall wie nie zuvor" eingetroffen zu sein. Und die Sittenverderbnis? Was hätte der strenggläubige Katholik Irlmaier wohl zu Youporn, Swinger-Clubs und Seitensprung-Portalen im Netz gesagt?

Somit scheinen Irlmaiers erste drei Prophezeiungen aus dieser Weissagung bereits eingetroffen zu sein. Und dann der Satz, der viele Menschen nach der Flüchtlingskrise offensichtlich bewegt: "Alsdann kommt eine große Zahl fremder Leute ins Land."

Tatsächlich kamen 2015 über eine Million Flüchtlinge nach Deutschland. Noch immer ist der Umgang mit der Flüchtlingskrise eines DER großen politischen Themen.

Und die Inflation? In Deutschland bleibt diese trotz eines leichten Rückgangs aktuell auf hohem Niveau. Im Schnitt lagen die Verbraucherpreise im November um 2,3 Prozent höher als vor einem Jahr, wie das Statistische Bundesamt in einer ersten Schätzung mitteilte. Im Oktober markierte die Teuerung mit 2,5 Prozent noch den höchsten Wert seit September 2008.

Von einer Revolution scheinen wir in Deutschland momentan aber noch sehr weit entfernt. Und ob die Russen uns 2019 wirklich über Nacht überfallen? Zwar tauchten im August 2015 Bilder auf, die belegten, dass Putins Luftwaffe mit Bomben trainierte, auf denen die Aufschrift "Nach Berlin!" zu lesen war. Allerdings kann es sich dabei nur um lächerliche Muskelspiele gehandelt haben.

Und warum wird eine Prophezeiung von Alois Irlmaier auf das Jahr 2019 bezogen?

Das im Jahr 1961 erschienene Buch "Blick in die Zukunft" zitiert eine Vision zum Kriegsausbruch: "...dann staubt es. Ich sehe ganz deutlich drei Zahlen, zwei Achter und einen Neuner. Was das bedeutet, weiß ich nicht, eine Zeit kann ich nicht sagen."

Im Netz wird nun spekuliert, dass der Dritte Weltkrieg am 18.08.2019 beginnen und am 09.09.2019 enden könnte.

Wobei man an dieser Stelle auch betonen sollte, dass Irlmaier sich nach eigenem Bekunden kein konkretes Datum nennen konnte.

Gut möglich, dass die Prophezeiung schon lange vor dem Jahr 2019 abgewendet wurde.In einer Sammlung von Irlmaier-Worten heißt es: "In seinem Todesjahr 1959 wurde Irlmaier gefragt, ob denn seine Voraussagen noch immer gültig wären. Darauf erwiderte er: 'Ich sehe die Ereignisse heute noch deutlicher, da sie näher sind" und ergänzte: 'Ich sehe ganz deutlich zwei Achter und einen Neuner. Was das bedeutet, weiß ich nicht.' Zur Invasion der Russen, vor der Fatima eindringlich warnte, dass sie noch in der zweiten Hälfte unseres Jahrhunderts erfolge, wenn die Menschen nicht zu den Geboten Gottes zurückkehrten, sagte Irlmaier: 'Wenn der Dritte ermordet wird, geht es über Nacht los! Ich denke, im Balkan wird es sein!'"

Die von Irlmaier angesprochene Warnung von Fatima bezieht sich auf Marienerscheinungen im portugiesischen Fatima aus dem Jahr 1917. Die Mutter Gottes soll zur Abwendung von Unheil - also auch der von Irlmaier angesprochenen Invasion - die Weihe Russlands durch den Papst und die mit ihm versammelten Bischöfe an ihr Unbeflecktes Herz gefordert haben. Diese Weihe vollzog Papst Johannes Paul II. im Einklang mit den Bischöfen am 25. März 1984 auf dem Petersplatz. Gut möglich, dass damit die Prophezeiung von Alois Irlmaier für das Jahr 2019 hinfällig geworden ist. Zum Glück! Dann können wir ganz beruhigt das Jahr 2019 kommen lassen.