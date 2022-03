Baba Wanga: Hat sie den Ukraine-Krieg vorausgesagt?

Von: Christina Denk

Die bulgarische Hellseherin Baba Wanga lag schon häufig richtig mit ihren Prophezeiungen. Berichten zufolge soll sie auch den Ukraine-Krieg gesehen haben. Die Vorhersage klingt düster.

Kiew - Bangen um die Ukraine: Seit dem Beginn des Ukraine-Konflikts ist Europa scheinbar ein anderes. Gefechte, Raketenangriffe und Flüchtende bestimmen die Nachrichtenlage. Die bulgarische Wahrsagerin Baba Wanga hat Berichten zufolge auch dieses Ereignis bereits vorausgesagt. Und ihre Worte klingen düster.

Baba Wanga: Sie soll den Ukraine-Krieg prophezeit haben - „Wladimir‘s Ruhm, Ruhm Russlands“

Baba Wanga, auch „Nostradamus des Balkan“ genannt, lebte von 1911 bis 1996. Im Alter von 11 Jahren verlor sie langsam ihr Augenlicht und soll dadurch ihre visionäre Gabe erlangt haben. Ihre Prophezeiungen reichen Berichten zufolge bis ins Jahr 5079. Der Wahrsagerin wird eine enorme Treffsicherheit zugeschrieben. So soll Baba Wanga Ereignisse wie den 11. September 2001 oder den Brexit schon Jahre vorher vorausgesagt haben. Wie mehrere britische Medien berichten, gibt es auch Aussagen zum Ukraine-Krieg.

Demnach werde Russland „Herr der Welt“ werden, während Europa als ein „Ödland“ zurückbleibe, berichtet unter anderem economictimes. „Alles wird auftauen wie Eis, nur eines bleibt unberührt – Wladimir‘s Ruhm, Ruhm Russlands“, soll sie einmal gesagt haben. Keiner könne Russland aufhalten. Auch weitere Vorhersagen von Baba Wanga für 2022 sehen wenig rosig aus.

Viele Menschen fliehen vor dem Krieg in der Ukraine. Wahrsagerin Baba Wanga soll den Krieg vorhergesagt haben. © Visar Kryeziu/dpa

Baba Wanga: Sie lag bereits häufig falsch - Treffsicherheit von 85 Prozent?

Doch einen Haken oder Lichtblick gibt es: Auch wenn Baba Wanga eine hohe Treffsicherheit zugesprochen wird, manchmal als 85 Prozent angeben, lag sie auch bereits häufig falsch. So sagte sie für 2020 eine Invasion Europas durch muslimische Extremisten mit chemischen Waffen voraus, berichtet dailymail. Auch eine mysteriöse Krankheit Donald Trumps sollte laut Baba Wanga 2020 auftreten. Beides trat nicht ein. Außerdem erwartet sie den Dritten Weltkrieg im Jahr 2010 und das Ende Europas sechs Jahre später - in diesem Jahr fand zumindest die Brexit-Abstimmung statt.

Auch die Coronavirus-Pandemie kündigte Baba Wanga wohl an. „Corona wird über uns kommen“, soll sie im letzten Jahrhundert gesagt haben. Da das Wort Corona im Bulgarischen „Vormundschaft“ bedeutet, wurde die Prophezeiung zunächst als politische Drohung aufgefasst. Wie man sieht, sind die Vorhersagen von Baba Wanga häufig sehr vage und können in viele Richtungen interpretiert werden. Was an den Russland-Prophezeiungen dran ist, bleibt also nur abzuwarten. Neben Baba Wanga gibt es auch vom antiken Arzt und Astrologen Nostradamus Vorhersagen für das Jahr 2022. (chd)