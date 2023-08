Luxus-Villa verwüstet, Statue enthauptet: Deutsche Influencer reagieren nach Party-Eklat in Italien

Massiver Schaden

Eklat um eine Gruppe deutscher Influencer in Italien: Sie verwüsteten eine historische Villa und zerstörten dabei eine Statue. Jetzt regiert Janis D.

Update, 7. August, 10.25 Uhr: Jetzt meldet sich der Influencer Janis D. zu Wort und bestätigt, an der Feier in der Villa beteiligt gewesen zu sein: „Es handelte sich um eine Geburtstagsfeier mit nicht mehr als 17 erwachsenen Gästen, die sich bewusst die historische Villa als Ort ausgesucht haben und diese zu jedem Zeitpunkt pfleglich behandelt haben“, heißt es in einer Mitteilung, die Merkur.de vorliegt. Dafür habe der Gastgeber sogar eine Stereoanlage aufgebaut und Drinks zur Verfügung gestellt.

Dabei ging dann, so Janis D., „...zu unserem großen Bedauern ohne Absicht eine Statue des Brunnens zu Bruch, wobei sich ein Gruppenmitglied verletzte. Dies war niemals unsere Absicht und es tut uns sehr leid.“ Dass man die Brunnenanlage nicht betreten sollte, hätten die Influencer aber nicht gewusst: „Zu keinem Zeitpunkt wurde uns eine angebliche Hausordnung ausgehändigt oder vorgetragen. An dem Brunnen oder der Statue ist nachweislich nirgends ein sichtbares Schild mit Betretungsverbot angebracht.“

Nach dem Vorfall habe man sofort den Verwalter benachrichtigt: „Wir informierten sofort Herrn B. Golferini über den Unfall und entschuldigten uns persönlich und mehrfach bei ihm.“ Man habe ihm mitgeteilt, den Schaden der Versicherung zu melden und alle notwendigen Schritte in die Wege zu leiten, um den Schaden zu begleichen. Doch schon am Abend habe Golferini eine WhatsApp an Jessica D. geschickt, in der er 15.000 € bis zum nächsten Morgen als „Anzahlung oder Sicherheit“ verlangt habe, da er angeblich besorgt sei, dass der Schaden nicht beglichen wird. Dabei habe er mit einer Anzeige gedroht.

„Wir reagierten nicht auf diese Nachricht, da für uns klar war, dass wir den offiziellen Weg gehen werden, fühlten uns hier aber schon enorm unter Druck gesetzt.“ Ein Gruppenmitglied habe Golferini 300 € in bar gegeben, um so den Willen zu zeigen, dass man bereit sei, für den Schaden aufzukommen.

Großen Zweifel hat die Gruppe an dem vom Verwalter genannten Wert der Statue, die dieser mit 100 000 Euro beziffert haben soll. „Selbst wenn die Skulptur von Enrico Butti stammen sollte, ist es wichtig zu erwähnen, dass ihr Wert nach den Kunstmarktpreisen und dem Erhaltungszustand vor dem Unfall weniger als 10.000 betragen würde.“

Derartige Skulpturen seien in zahlreichen Villen im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert aufgestellt worden. „Ihr Wert wird, je nach Material und dem Erhaltungszustand, in der Regel zwischen 500 und 5000 € geschätzt, wie jede Recherche in den Datenbanken der Auktionshäuser zeigt.“ Aufgrund des Erhaltungszustandes und der Qualität der Schnitzerei der zerbrochenen Skulptur in der Villia in Viggiù sei von einem Marktwert von etwa 1500 € auszugehen.

Da die Gruppe sich unter Druck gefühlt habe, habe man ihrerseits die Polizei gerufen: „Wir haben die Villa gemeinsam und freiwillig im Beisein der Polizei und unter Zeugen verlassen.“

Eklat um deutsche Influencer – Italien-Villa von 1870 bei Feier verwüstet

Erstmeldung vom 4. August, 16.12 Uhr: Viggiù/Augsburg – Eine Clique deutscher Influencer soll in Norditalien eine angemietete Villa verwüstet haben. Die Nation ist entsetzt. Im Zentrum der Aufmerksamkeit: Der aus Augsburg stammende Hamburger Janis D. und seine Partnerin Jessica D. – beide Influencer mit über zweieinhalb Millionen Followern.

Die Villa Alceo am Rande des kleinen Ortes Viggiù im Norden von Italien ist ein verstecktes Juwel etwas nördlich des mondänen Comer Sees. In dem 1870 von einer reichen Mailänder Familie erbauten Haus werden elegante Hochzeiten gefeiert oder Firmenpräsentationen veranstaltet. Die acht Schlafzimmer kosten pro Nacht zwischen 200 und 450 Euro.

Luxus-Villa in Italien zerlegt: Influencer modeln für Luxusmarken wie Fendi oder Montblanc

+ Die idyllisch gelegene Villa Alcea mit der noch intakten Statue im Brunnen auf der Terrasse. © Villa Alcea

Kronleuchter, Stilmöbel, Antiquitäten usw. sind die richtige Kulisse für eine Clique von deutschen Influencern – im Zentrum der Augsburger Janis D., der auf seinem Instagram-Account 1,5 Millionen Follower und 1600 Beiträge dort verfasst hat. Mit seinem durchtrainierten Körper macht er Werbung für Klamotten von Luxusmarken wie Montblanc oder Fendi.

Janis D. spielte 2011 bis 2013 in der Jugend von 1860 München. Mit bei der Sause ist auch Jessica D., mit der Janis D. auf Instagram eine Lovestory inszeniert. Sie ist auch Influencerin und hat bei Instagram 919 000 Follower. Mit rund einem Dutzend weiteren Internet-Stars mietete das Glitzer-Paar die Villa Ende Juli an.

In der Villa machte die Clique Foto-Sessions, wie man auf ihren Profilen nachvollziehen kann. Doch nach der „Arbeit“ feierten sie wilde Partys und benahmen sich dabei daneben: „Sie betraten die Küche, wo es private Räume gibt, und tranken Limoncello aus einem Fass“, schimpft der Verwalter des Hauses, Bruno Golferini. „Sie öffneten die Kleiderschränke, berührten die Einrichtung im Zimmer und die Dokumente in den Vitrinen. Echte Barbaren, die sich selbst in Gegenwart der Carabinieri arrogant verhielten, wie Herren.“

Gruppe um deutsche Influencer zerlegt Luxus-Villa in Italien: Überwachungskamera filmte den Sturz der Figur

Doch am schlimmsten wüteten sie am 31. Juli auf der Terrasse: Vor der laufenden Überwachungskamera stiegen sie in das dortige Brunnenbecken, in dem sich eine, nach Angaben des Verwalters, über 100 Jahre alte Figur des Bildhauers Enrico Butti befindet – sie stellt allegorisch eine Domina, eine Herrin, dar. Zwei der Feierenden umarmen die Figur, die kippt um und geht zu Bruch. Dabei wird auch der Sockel aus Lapislazuli-Halbedelstein beschädigt.

+ Der Kopf der zerstörten Brunnenfigur. © Golferini villaalceo.com/

Der Schaden ist immens:. Verwalter Bruno Golferini spricht nach Rücksprache mit einem Restaurator von 100.000 Euro. „Sie haben sich nicht einmal entschuldigt“, sagt er der tz. Es sei doch nur eine Sandsteinfigur gewesen. „Erst wollten sie gerade mal 300 Euro zahlen, dann boten sie an, das Anwesen für sechs Millionen Euro zu kaufen.“

+ Die Trümmer der Brunnenstatue nach der Party. © Golferini villaalceo.com/

Das lehnte der Nachfahre der Bauherren des Anwesens natürlich ab. Da der Schaden hoch ist und unklar ist, ob er beglichen wird, plant der Betreiber eine Crowdfunding-Aktion über die Instagram-Seite der Villa. Golferini stellte auch Strafanzeige. Und was sagt Janis D. zu den Vorwürfen? Er ließ am Freitag eine Anfrage unserer Redaktion unbeantwortet.