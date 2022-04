Unbekannter Mann entführt drei Monate altes Baby aus Wohnung - Oma ließ ihn nur zwei Minuten alleine

Von: Stella Henrich

Baby Brandon Cuellar, drei Monate, aus San José in Kalifornien, wird von seiner Mutter gesucht. Er wurde am Montag, 13 Uhr (Ortszeit), entführt. © Twitter San José Police Media Relations

In den USA ist ein drei Monate altes Baby entführt worden. Ein bislang unbekannter Mann hat das Kind aus dem Haus der Familie Cuellar verschleppt. Der vermeintliche Kidnapper wurde auf einem Video gesehen, als er die Wohnung in San José mit einer Babytrage verließ.

München/San José - Der Mann soll am Montag kurz nach 13 Uhr (Ortszeit) in das Haus nördlich der Innenstadt von San José eingedrungen sein. Die Großmutter des drei Monate alten Brandon Cuellars passte auf den Säugling auf, während seine Mutter bei der Arbeit war. Die Großmutter sei mit dem Jungen vom Einkaufen nach Hause zurückgekehrt und habe ihn in die Wohnung gebracht, so ein Sprecher der örtlichen Polizei in San José.

Sie ließ den Jungen etwa zwei Minuten lang allein, um die Lebensmittel aus dem Auto zu holen, so der Sprecher weiter. In dieser kurzen Zeit habe jemand die Wohnung betreten und sei mit dem Baby davongegangen.

Baby-Entführung: Polizei sucht nach Zeugen

Die Polizei und das FBI in den USA haben sich jetzt mit einer Fahndung an die Öffentlichkeit gewendet. Im Internet haben die Beamten Bilder und ein Video des Gesuchten veröffentlicht. Der Mann trug zum Tatzeitpunkt eine schwarze Hose, ein dunkelblaues Shirt, graue Schuhe, eine schwarze Coronamaske sowie eine graue Baseballkappe. Baby Brandon hatte bei seinem Verschwinden einen weißen Strampelanzug mit Dinosaurier-Motiven an.

Heute läuft jemand mit einem 3 Monate alten Baby herum, das er gestern nicht hatte.“

Die Familie des Jungen erkannte den Mann auf dem Bildmaterial einer Überwachungskamera nicht. Das Kind ist auf dem Video nicht zu sehen, da der vermeintliche Entführer im Video die Babytrage mit einer weißen Decke abgedeckt hatte.