Bachelor in Paradise - Carina fährt die Krallen aus: "Die hat ihre ganze Fresse gebotoxt!"

Bei Bachelor in Paradise gibt es Ärger: Carina Spack aus Recklinghausen ist mit dem Einstieg einer anderen Kandidatin überhaupt nicht zufrieden.

Carina Spack aus Recklinghausen ist in diesem Jahr bei "Bachelor in Paradise" zu sehen.

In der dritten Folge unter ihrer Beteiligung kommt sie sich mit einer Kandidatin in die Quere.

Doch mit einem anderen Kandidaten wird es dafür immer enger.

Es ist Dienstag, es ist "Bachelor in Paradise"-Zeit! Und in der Folge, die am 12. November um 20.15 Uhr auf RTL zu sehen sein wird, steht Carina Spack aus Recklinghausen endlich so richtig im Mittelpunkt! Denn nach dem Einzug von Janina Celine gibt es Ärger im Paradies!

Ärger bei "Bachelor in Paradise": Deshalb hat Carina Spack ein Problem mit Janina Celine

Schon beim Einzug der neuen Kandidatin, die Anfang 2018 umdas Herz von Bachelor Daniel Völz kämpfte, geht ihr Carina Spack demonstrativ aus dem Weg. Zunächst möchte sie nicht so richtig damit rausrücken, warum sie die Neue nicht ebenfalls begrüßt, sagt lediglich: "Ich kenne Janina Celine und wir haben eine Vorgeschichte. Und für mich ist sie einfach nicht da."

Bei weiteren Nachfragen anderer Kandidaten rückt Carina dann doch mit der Sprache raus: "Die hat meine Mutter beleidigt", erklärt die 23-Jährige. Janina Celine wiederum weist in einem anderen Kreis jede Schuld von sich: "Wir haben uns im Anschluss (an die Bachelor-Produktion, d. Red,) noch häufiger getroffen. Ich weiß nicht was passiert ist. Irgendjemand hat irgendwas erzählt und dann hat sie mich überall gelöscht.“

Bachelor in Paradise: Carina mit krassen Vorwürfen gegen Janina Celine

Doch Carina Spack, die vergangene Woche noch einen vielsagenden Post auf Instagram veröffentlichte, fährt die Krallen weiter aus und lästert unaufhörlich über Janina Celine, die aktuell eine Auszeit in Australien nimmt: "Die macht work and travel. Die workt aber nicht - die b**st sich durch." Und weiter: "Die hat ihre ganze Fresse gebotoxt - und immer noch Falten."

Janina Celine möchte die Situation anschließend klären und geht auf Carina zu: "Meinst du nicht wir sollten mal quatschen kurz?" Doch Carina reagiert mit "Grad nicht. Für mich gibt's nichts zu klären" zurückhaltend und lässt Janina Celine abblitzen. Übrigens ist Carina Spack nicht die Einzige, die ein Problem mit der neuen Kandidatin hat - auch Filip hat aufgrund eines angeblichen Techtelmechtels ein Problem mit der ehemaligen Bachelor-Kandidatin. Er verlässt das "Bachelor in Paradise"-Format anschließend sogar.

Bachelor in Paradise: Carina kommt Serkan immer näher

Doch es gibt nicht nur negative Vibes im Paradies: Auch Carinas Rosenkavalier Serkan Yavuz kommt Carina im Laufe der aktuellen Folge immer näher: Immer wieder sieht man die beiden miteinander kuscheln, in einer Szene wird Carina von dem Teilnehmer massiert. Kein Wunder also, dass es am Ende der aktuellen Folge eine Rose für die Recklinghäuserin gibt.

Nicht nur Carina Spack ist aktuell im Reality TV zu sehen - auch Tanja Brockmann, die in Gelsenkirchen studiert hat, ist derzeit beim Bachelor in der Schweiz zu sehen.

Stephan Rathgeber