"Bachelor in Paradise": Diesen Kandidaten findet Carina Spack aus Recklinghausen interessant

Carina Spack aus Recklinghausen wird am Dienstag (29.10.) bei "Bachelor in Paradise" einsteigen. Wir haben ihr vorher ein paar Fragen zu ihrer Teilnahme gestellt.

Carina Spack aus Recklinghausen war bereits im vergangenen Jahr in den Kuppelformaten "Bachelor" und "Bachelor in Paradise" auf RTL zu sehen. Die große Liebe hat sie dabei jedoch nicht gefunden.

Nun steigt sie am Dienstag (29.10.) erneut bei Bachelor in Paradise ein, um einen Partner zu finden. Dafür wird die Recklinghäuserin mehrere Wochen auf der Insel Koh Samui in Thailand verbringen.

Bachelor in Paradise: Aus diesem Grund nimmt Carina Spack erneut teil

Als sie für eine erneute Teilnahme bei Bachelor in Paradise angefragt wurde, musste die 22-Jährige aus Recklinghausen dennoch überlegen: "Als ich die Anfrage bekommen habe erneut bei BiP teilzunehmen habe ich echt lange überlegt, aber da es für mich ja quasi letztes Jahr schon mal geklappt hat, habe ich entschlossen nochmal teilzunehmen. Ich meine, in so einer atemberaubenden Kulisse seinen eventuellen Partner kennenlernen zu dürfen, kann auch nicht jeder behaupten", berichtet Carina Spack, die bereits seit dreieinhalb Jahren Single ist, auf Anfrage.

Diesen "Bachelor in Paradise"-Teilnehmer findet Carina Spack interessant

Von ihrer Zeit bei der RTL-Kuppelshow im Paradies verspricht sich die 22-Jährige, die bereits kurz vor ihrer Teilnahme berichtete, was an ihrem Körper nicht echt ist, "eine Menge Spaß, neue Freunde und eventuell meinen neuen Partner". Doch wird die Recklinghäuserin erst in Folge drei ins RTL-Format "Bachelor in Paradise" einsteigen. Gibt es da bereits im Voraus einen favorisierten Herrn? Der Single aus Recklinghausen dazu: "Von den Leuten, die zur Zeit im Paradies sind, finde ich Alex interessant, aber wer weiß, wer sonst noch rein kommt bzw. wer vielleicht doch noch mein Interesse weckt, von dem ich es bisher nicht erwarte!?!" Mit Alex hat sich Carina Spack direkt den Sieger der letztjährigen "Bachelorette"-Staffel ausgeguckt.

Diese "Bachelor in Paradise"-Kandidaten schließt Carina Spack bereits aus

Andere "Bachelor in Paradise"-Teilnehmer haben für Carina Spack bereits im Voraus schlechte Karten: "Pauschal kann ich gar nicht so sagen, wen ich von Anfang an ausschließen würde, aber wenn ich mich entscheiden müsste, wären es Aurelio, Michi, Filip und Marco. Das sind eher so Kumpels für mich, da ich sie alle irgendwie schon mal gesehen habe."

"Bachelor in Paradise": Carina Spack hat sich bereits einen kleinen Ruhm erarbeitet

Durch ihre diversen Reality-TV-Teilnahmen hat sich Carina Spack bereits einen gewissen Ruhm erarbeitet: "Ich werde schon recht häufig erkannt und nach einem Foto gefragt. Es freut mich immer, wenn ich anderen eine Freude bereiten kann", erklärt die junge Frau aus Recklinghausen, die bereits zwei feste Partner hatte. Auch auf Instagram hat sich die 22-Jährige mit 107.000 Followern bereits ein großes Publikum aufgebaut.

Außerhalb von Instagram und RTL zeigt sich Carina Spack dagegen eher bodenständig: "Ich arbeite noch in Herne bei einem Tierarzt, bin sehr viel mit Freunden essen oder in Düsseldorf unterwegs und beim Sport und sonst sitze ich echt gerne beim Wimpern machen oder beim Friseur", berichtet die 22-Jährige aus Recklinghausen.

Wann man Carina Spack bei "Bachelor in Paradise" sehen kann

Die aktuelle "Bachelor in Paradise"-Staffel läuft bereits seit dem 15. Oktober auf RTL. Die neue der Datingshow (inklusive Einstieg von Carina Spack aus Recklinghausen) wird am Dienstag, 29. Oktober, um 20.15 Uhr, auf RTL gezeigt.

Stephan Rathgeber