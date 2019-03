Das Werk eines Tierhassers? Toter Kater und kranke Katze in Wald gefunden!

Innerhalb von zwei Tagen werden ein toter Kater und eine kranke Katze in Bad Liebenzell gefunden. Die Polizei sucht den Besitzer der Tiere:

Bad Liebenzell - Treibt ein Tierhasser sein Unwesen in der Bäder- und Kurstadt nahe Pforzheim? Bereits zum zweiten Mal wird am Sonntagabend (17. März) an der Straße ,Am Hochwald' eine ausgesetzte Katze entdeckt.

Kranke Katze am Waldrand entdeckt

Ein Zeuge findet gegen 22:45 Uhr den Vierbeiner am Waldrand. Er liegt in einer roten Decke neben einer dunkelgrauen Transportbox und sieht gar nicht gut aus. Wie die Polizei mitteilt, ist das Tier in einem schlechten gesundheitlichen Zustand. Das berichtet HEIDELBERG24*.

Kein Einzelfall: Tote Katze in Bad Liebenzell gefunden

Der Tierschutz Calw nimmt sich des Vierbeiners an. Laut dem Tierschutz ist dieser traurige Vorfall kein Einzelfall. Ebenfalls am Waldrand wird bereits am Samstag ein lebloser schwarz-weißer Kater aufgefunden. Woher die beiden Tiere kommen und woran der Kater gestorben ist, ist noch unklar.

Wer Hinweise auf die Besitzer geben kann oder wer entsprechende Beobachtungen gemacht hat, soll sich beim Polizeirevier Calw ☎ 07051 1610 melden.

