Wanderer setzt Notruf ab und kehrt nicht zurück - 26-jähriger Sven H. vermisst

Ein 26-jähriger Wanderer aus Bad Säckingen in Baden-Württemberg wird vermisst. Er konnte noch einen Notruf absetzen, jedoch keine Ortsangaben machen.

Bad Säckingen – Der 26-jährige Sven H. aus dem Kreis Waldshut in Baden-Württemberg brach am Dienstag im Bereich des Schluchtensteiges im Südschwarzwald allein zu einer Wanderung auf. Seitdem gilt er als vermisst.

Nachdem die Suche am Mittwochnachmittag zwischenzeitlich unterbrochen wurde, nehmen die Retter die Suche am Donnerstag wieder auf. Das Suchgebiet werde erweitert, teilt die Polizei der Badischen Zeitung mit.

Der 26-jährige Wanderer befindet sich laut Polizeiangaben in einer hilflosen Lage und benötigt dringend medizinische Hilfe. Gegen 17 Uhr brach er zu seiner Wanderung auf und wurde zuletzt gegen 19 Uhr in Todtmoos-Au gesehen. In der Nacht auf Mittwoch rief er gegen 2 Uhr bei der Rettungsleitstelle an und gab an, dringend Hilfe zu brauchen.

Sven H. konnte keine genauen Ortsangaben machen

Er konnte allerdings keine genauen Ortsangaben machen, auch eine Handyortung sei fehlgeschlagen. Die Polizei sucht mit Unterstützung der örtlichen Jagdpächter, der Feuerwehr und der Bergwacht nach ihm, auch ein Hubschrauber und Suchhunde werden eingesetzt.

Personenbeschreibung

Der Wanderer trägt eine olivgrüne Trekkinghose und ein blaugraues T-Shirt. Er hatte einen Rucksack und ein Zelt dabei. Er ist 1,78 Meter groß, hat kurze braune Haare und eine Brille.

Wer den Wanderer gesehen hat oder Hinweise auf seinen Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Säckingen unter der Telefonnummer 07761/9340 oder jeder anderen Dienststelle zu melden.

In Kanada stürzte ein Mann die Niagarafälle hinunter - als die Polizisten ihn finden, erleben sie ihr blaues Wunder.