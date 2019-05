Polizei schnappt 25-Jährigen nach Messerattacke im Bus - in seiner Wohnung liegt eine Leiche

Die Polizei deckt in Bad Soden am Taunus (Main-Taunus-Kreis) zwei schwere Verbrechen auf. Ein Mann soll seinen Nachbarn getötet und einen Busfahrer verletzt haben.

Bad Soden am Taunus (dpa) - Ein Toter und ein Schwerverletzter - die Polizei hat in Bad Soden am Taunus (Main-Taunus-Kreis) gleich zwei Schwerverbrechen aufgedeckt. Zunächst hatten Beamte nach Zeugenhinweisen einen 25-Jährigen festgenommen, der einen 63-jährigen Busfahrer mit einem Messer angegriffen und verletzt hatte.

Nach der Festnahme erzählte er den Beamten, dass er zuvor noch seinen Nachbarn getötet habe. In der Wohnung des Mannes entdeckten die Ermittler kurz darauf die Leiche, wie ein Polizeisprecher in der Nacht zum Samstag mitteilte. Die Ermittlungen dauerten an. Weitere Angaben machte der Polizeisprecher zunächst nicht.

dpa

