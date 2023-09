Badegäste mit Bisswunden: Attackieren „Piranhas“ immer wieder Urlauber in Spanien?

Von: Emanuel Zylla

In Spanien berichten Medien von „Piranhas“, die Badegäste im Urlaubsort Benidorm angreifen. Kann das überhaupt sein oder waren es doch andere Tiere?

Benidorm – In Spanien treffen derzeit sonnenhungrige Menschen womöglich auf fleischhungrige Fische und das soll für einige Badegäste im beliebten Urlaubsort Benidorm sogar blutig ausgegangen sein. Von „Piranhas“ schreibt etwa die spanische Online-Zeitung Super Deporte am Dienstag (5. September) und dass ihretwegen bis zu 15 Menschen am Tag wegen Bisswunden ein Krankenhaus aufsuchen müssen. Klingt erstmal wie eine Fiktion aus einem Horrorfilm – ganz so schlimm stellt sich die Lage in Benidorm aber zum Glück für Urlauberinnen und Urlauber nicht dar.

Mit diesen „Mittelmeer-Piranhas“ haben die spanischen Medien etwas übertrieben. Bekanntlich leben Piranhas nur in südamerikanischen Süßgewässern und nicht im salzigen Mittelmeer. Trotzdem seien Badegäste an der Küste der spanischen Provinz Alicante von Fischen mit scharfen Zähnen gebissen worden. Was treibt sich da also vor den Stränden der Costa Blanca im Wasser herum?

Sonnenhungrige am Strand von Benidorm müssen aktuell besonders auf hungrige Fische mit scharfen Zähnen achten. Bandbrassen attackieren wegen der hohen Meerestemperaturen aktuell Touristen an der Costa Blanca. © Manuel Lorenzo/EFE/epa/dpa

Kein Piranha-Alarm in Spanien: Bisswunden stammen von anderen Fischen

Die kleinen Angreifer werden von den Spaniern und der Wissenschaft Obladas genannt, bei uns sind sie auch als Bandbrassen bekannt. Sie haben mit den Piranhas gemeinsam, dass sie scharfe Zähne haben, eine ähnliche Größe erreichen, Raubfische sind – und ihre Bisse eben höllisch wehtun können. Sie schlagen ihre Beißer zwar auch mal in Menschenfleisch, andersherum landen sie aber als Delikatesse auf unseren Tellern.

Eher unscheinbar sehen die Angreifer in Benidorm an der Costa Blanca aus: die Bandbrasse oder auch Oblada. Mit seinen scharfen Zähnen kommt der Raubfisch dieser Tage extrem nah an Badegäste heran und beißt sie auch. © IMAGO/imageBROKER/Rolf von Riedmatten

Laut dem Meeresbiologen Patrick Louisy ernährt sich die mit dem Barsch verwandte Bandbrasse bevorzugt von kleinen Fischen, Krebstieren und weiteren kleinen Meeresbewohnern. Allerdings werden sie von Essensresten, die wegen der Menschen im Meer landen, in Strandnähe gelockt, wo sie auf Badegäste treffen. Problematisch sei auch, dass Menschen die Fische sogar füttern.

Benidorm: Klimawandel und Abfall treiben Bandbrassen in Spanien vor die Strände der Costa Blanca

Obladas würden Menschen also aus zwei Gründen als Nahrungsquelle sehen: „Es ist ein Fisch, der es gewohnt ist, gefüttert zu werden. Es kann eine hohe Populationsdichte herrschen und trotzdem scheuen sie Menschen nicht. Sie folgen zudem Fleischgeruch“, zitiert die spanische Zeitung La Opinión de Murcia den Meereswissenschaftler Alfonso Ramos.

Ihre Vorliebe für menschliches „Futter“ sei sehr speziell: Die Tiere würden „Warzen, Leberflecken und offenen Wunden“ bevorzugen. Ramos rät zudem davon ab, im Meer zu planschen, wenn man glänzenden Schmuck trägt. Das könne wiederum zu Angriffen von Perlfischen oder dem Blaubarsch führen.

An sich leben Bandbrassen ohnehin gerne in Küstennähe. Dass sie näher an Badegäste herankommen als ihnen lieb ist, hat aber auch mit dem Klimawandel zu tun, informiert Ramos. Der Stoffwechsel der Tiere sei durch die erhöhten Meerestemperaturen angekurbelt worden. Die Wassertemperatur liegt nach Angaben des Klimatologielabors der Universität Alicante zwischen 29 und 30 Grad. Das mache sie aktuell zu einer aggressiven Art unter der lokalen Meeresfauna.

Wer an der Costa Blanca Urlaub macht und sich im Meer abkühlen möchte, sollte besser genau hinschauen: Laut Super Deporte beschreiben die Opfer der Bissattacken ihre Angreifer mit dem für Obladas typischen schwarzen Fleck an der Schwanzflosse. Achten sollten Badegäste aber auch auf die typische Größe (15 bis 25 Zentimeter) der unscheinbaren Fische sowie ihre großen Augen und silberglänzende Erscheinung. Auch auf Mallorca wurden Urlaubende in diesem Sommer von beißenden Fischen attackiert. (zy)