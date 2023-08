Geduld am Ende: Bademeister tritt Jungen vom 10-Meter-Turm

Von: Steffen Maas

In einem Freibad in Österreich zeigt ein Badegast ungewollte Akrobatik. Der Bademeister „verhilft“ ihm zu der Flugeinlage. Per Fußtritt befördert er ihn vom Sprungturm.

Steyr – Angst, Wut, Ungeduld – die emotionalen Ausläufer des stürmischen menschlichen Innenlebens zur Schau gestellt auf einem Zehn-Meter-Turm. So geschehen in Oberösterreich, wo ein Bademeister eine Auseinandersetzung mit einem jungen Badegast auf rabiate Art und Weise löste. Doch statt auf einer Theaterbühne landet das Schauspiel als Video auf Social Media. Das könnte für einen der Beteiligten zum Problem werden – denn der Freibad-Mitarbeiter hatte zuvor noch ganz anders über den Vorfall berichtet.

Junge vom 10-Meter-Turm getreten: Bademeister beendet Disput auf rabiate Art

Blauer Himmel, blaues Wasser – und irgendwo dazwischen ein junger Badegast und ein Freibad-Mitarbeiter auf dem Zehn-Meter-Turm im Steyrer Stadtbad. Der Junge möchte diesen Platz zwischen Himmel und Nass wohl nicht verlassen, ausgedrückt durch das Festklammern am Geländer. Der Bademeister hat offensichtlich eine klare Meinung zu der Richtung, die der (baldige) Schwimmer nehmen sollte, verdeutlicht durch den Fuß im Rücken. Ein Stoß, ein zweiter, dann Abflug. Das Video zeigt das Finale einer Auseinandersetzung, dessen Vorgeschichte unklar ist.

Und der Kontext, der im Drei-Sekunden-Video fehlt, beschäftigte auch die Behörden. Denn nicht nur steht die Vorgehensweise höchstwahrscheinlich so nicht gerade im Bademeister-Lehrbuch. Auch hätten der Tritt und das anschließende unkontrollierte Absegeln aus zehn Metern Höhe zu ernsthaften Verletzungen führen können.

Wohl auch deshalb hatte der Stadtbad-Mitarbeiter bei der ursprünglichen Aufarbeitung des Vorfalls am 13. August zu Protokoll gegeben, den unkooperativen jungen Badegast – der ihn zudem provoziert haben soll – „nur“ vom Turm geschubst zu haben. Der Turm sollte wieder gesperrt werden, der Junge habe das Zehn-Meter-Brett nicht verlassen wollen und sich versteckt.

Video dokumentiert Vorfall: Tritt könnte für Bademeister juristische Folgen haben

Am Mittwoch (23. August) tauchte nun jedoch das besagte Video zur Auseinandersetzung in den sozialen Netzwerken auf – und zeichnet zumindest ein drastischeres Bild als zuvor angenommen oder angegeben. Die Stadtverwaltung, die den Mitarbeiter zunächst mit einer mündlichen Verwarnung davonkommen ließ, rudert nun gegenüber der österreichischen Tageszeitung Krone zurück:

Wir haben das Video nun auch gesehen. Wie es mit dem Bademeister weitergeht, wird in den nächsten Tagen entschieden.

Der Mann, der derzeit zumindest von der Arbeit im Bad vorerst freigestellt ist, habe sich entschuldigt und wisse, dass sein Vorgehen „nicht in Ordnung“ war, heißt es bei krone.at weiter. „Wir gehen auch davon aus, dass das nicht mehr geschehen wird“, gab der Stadtsprecher aus Steyr bekannt. In einem anderen Fall war hingegen der Bademeister das Opfer einer Attacke.

Wie kam es zu dem Tritt? Bislang einseitige Darstellung der Vorgeschichte

Ob neben des Magistrats Steyr auch noch die Polizei tätig werden muss, ist aktuell unklar. Laut Kronenzeitung hat sich der unfreiwillige Turmspringer weder bei den Bad-Verantwortlichen noch bei der Polizei gemeldet. Ohne seine Aussage wird wohl auch das Vorspiel ungeklärt bleiben.

Derweil geht es auch in deutschen Schwimmbädern zunehmend ruppiger zu, Massenschlägereien unter Jugendlichen und jungen Erwachsenen häufen sich. Die Eingänge mancher Badeanstalten in Berlin glichen in der Folge eher denen einer Discothek; Einlass gab es nach strenger Ausweiskontrolle.