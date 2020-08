Fünf Menschen verunglücken tödlich an Badeseen in Baden-Württemberg - schuld ist auch Corona

In Baden-Württemberg zog es am Wochenende bei brütender Hitze viele Menschen an Badeseen. Für einige endete ihr Ausflug allerdings tödlich.

Freiburg - In Baden-Württemberg herrschen aktuell hochsommerliche Temperaturen. Viele Menschen zieht es deshalb an Badeseen oder in Freibäder. Dort geraten immer wieder Schwimmer in Notlagen - leider auch mit tödlichen Folgen.

Wie BW24* berichtet, sind am Wochenende in Baden-Württemberg fünf Menschen an Badeseen gestorben. Das hat auch mit dem Coronavirus zu tun - denn während Freibäder nur begrenzt Badegäste zulassen, sind Badeseen öffentlich, bergen aber auch mehr Gefahren.

Wegen des Coronavirus in Baden-Württemberg gelten verschiedene Schutzmaßnahmen. Dazu gehört auch ein Mindestabstand, der selbst in Freibädern oder an Badeseen eingehalten werden muss.