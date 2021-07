Corona-Ausbruch in Club nach Mallorca-Urlaub – schon 34 Delta-Fälle

Mallorca-Touristin besuchte Disco

Ein Corona-Ausbruch in einem Club beschäftigt aktuell das Gesundheitsamt in Karlsruher. Seit einer Party-Nacht am Freitag werden immer mehr Disco-Besucher positiv getestet.

Schon 34 Menschen, die am Freitag gemeinsam im Karlsruher Club Topsy Turvy gefeiert haben, sind nachweislich am Coronavirus* erkrankt. Ursprung des Corona-Ausbruchs in der Disco sind nach Informationen des Gesundheitsamts in Baden-Württemberg zwei Personen – darunter offenbar eine Reiserückkehrerin aus Mallorca. Bei allen Infektionen sei laut Behörde die Delta-Variante* nachgewiesen worden. Weil in dem Club die Datenerfassung der Gäste per Papier erfolgt sei, hätte dies die Kontaktpersonennachverfolgung erschwert. Deshalb hat die Behörde nun einen öffentlichen Aufruf an alle Menschen gestartet, die die Disco am Freitag besucht haben.

