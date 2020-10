Bei den Geburten in Baden-Württemberg zeigt sich ein ungewöhnlicher Trend

In den vergangenen Jahren lässt sich bei den Geburten in Baden-Württemberg ein interessanter Trend beobachten - es hat mit dem Alter der Mütter zu tun.

Stuttgart - Das Statistische Landesamt in Stuttgart wertete Zahlen zu den Geburten in Baden-Württemberg auf. Dabei fällt ein interessanter Trend in den vergangenen Jahren auf, der mit dem Alter der werdenden Mütter zu tun hat.

Wie BW24* berichtet, passiert etwas Seltsames mit den Geburten in Baden-Württemberg. Es kommen immer mehr Zwillinge zur Welt.

Erst jüngst gab die Behörde ein erstaunliches Detail über die Bevölkerung im Südwesten (BW24* berichtete) bekannt, das ebenfalls etwas mit der Geburtenrate zu tun hat.