Illegale Corona-Party geplant - Einladung landet bei Polizei - die reagiert genial

Die Polizei Heilbronn entlarvt schon vorab eine illegale Corona-Party, die via Snapchat geplant wurde. Die Antwort der Beamten darauf ist zum Brüllen komisch.

Für die Veranstalter einer illegalen Corona-Party im baden-württembergischen Flein bei Heilbronn ist so ziemlich alles richtig schief gelaufen. Denn: Ihre ach so geheime Partyeinladung via Snapchat landete auf bislang unbekanntem Weg - richtig - auch bei der Polizei. Die ermittelt jetzt offenbar nicht nur, sondern verfasste auf Facebook auch noch eine urkomische und gelungene Retourkutsche für die Organisatoren der Party. Davon berichtet echo24.de*.

Illegale Corona-Party geplant: Einladung landet auch bei der Polizei

„Für unsere und eure Sicherheit: Einladungen nur über Snap! Es wird keine WhatsApp-Gruppe geben“, heißt es in der auf Snapchat verbreiteten und von der Polizei auf Facebook veröffentlichten Einladung zur illegalen Party auf dem Eselsberg im baden-württembergischen Flein.

+ Die Polizei Heilbronn veröffentlichte auf Facebook die Einladung zu einer illegalen Corona-Party. © Polizei Heilbronn

Im Falle eines Auftauchens des „Blau-Weißen-Vereins“, wie die Organisatoren der illegalen Party die Polizei in der Einladung bezeichnen, sei jeder Partygast selbst für sich verantwortlich.

Illegale Partyeinladung landet bei der Polizei - geniale Reaktion

Doch so weit wird es nun ganz sicher nicht kommen. Denn wie die Polizei Heilbronn, die zuletzt auch bei der Kontrolle der Maskenpflicht erstaunt* war, in ihrer genialen Retourkutsche via Facebook andeutet, scheinen die verantwortlichen Partyplaner schon gefunden.

Die hielten sich zwar für schlau, dass sie die wegen der angesichts steigender Infektionszahlen für Baden-Württemberg geltenden Corona-Regeln* illegale Party nur mithilfe einer Einladung über Snapchat organisierten. Doch die Polizei zeigt ihnen das Gegenteil auf.

Polizei entlarvt illegale Party: Geniale Reaktion lässt Planer dumm dastehen

„Hey Veranstalter der Party aus #Flein, #brudi, #brudine, wir sind etwas ‚#lost‘ aufgrund der Tatsache, dass wir nicht zur Party am #Eselsberg eingeladen wurden“, schreibt die Polizei Heilbronn auf Facebook. Und bedient sich dabei auf sarkastische Art gängigen Trend-Wörtern der Jugendsprache.

In dem bissig-ironischem Ton geht‘s auch weiter: „Kommen werden wir trotzdem. Alkohol oder „other stuff“ bringen wir nicht mit, wir sind #wyld genug.“

Illegale Corona-Party: Polizei reagiert mit genialer Ironie auf Facebook

Gefeiert werden sollte in der Nacht vom Freitag, 23. Oktober, auf Samstag, 24. Oktober. Geplant war für die illegale Corona-Party ein Start um 22 Uhr. Stattfinden sollte das Ganze auf dem Eselsberg in Flein bei Heilbronn.

Ob nun überhaupt noch wer auftauchen wird, ist fraglich. Teuer wird das Ganze für die Partyhelden trotzdem. Beziehungsweise für deren Eltern, wie die Polizei Heilbronn in ihrem sarkastischen Post erklärt.

Polizei entlarvt illegale Party: Organisatoren kommt Einladung teuer zu stehen

„Da wir Euch über Facebook nicht oder nur schwer erreichen können, dachten wir uns, wir schreiben direkt die an, die später den Polizeieinsatz bezahlen. #spoiler, das geht nämlich auf den Nacken Eurer Eltern“, heißt es in der genialen Retourkutsche.

Für die die Polizei im Übrigen schon kurz nach der Veröffentlichung des Posts von Nutzern auf Facebook - und das sogar ganz legal - gefeiert wird.

Illegale Corona-Party geplant: Polizei für Reaktion auf Facebook gefeiert

„Dafür gehört euch der Grimmepreis, absolut genial“, „Da sagt noch einer die Cops hätten keinen Humor.“, oder „Ich liebe die Social-Media-Leute der Polizei. Einfach episch.“, heißt es unter anderem in den Kommentaren.

Die Partyorganisatoren dürften derweil nichts mehr zu lachen haben. Auf sie kommen wohl die Kosten für den Polizeieinsatz und gegebenenfalls auch eine Anzeige zu. Wer zuletzt lacht, lacht eben am besten. So wie nun die Polizei Heilbronn: „Lol“. *echo24.de ist Teil des Ippen Digital Netzwerks.