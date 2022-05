Bäckerei in der Uckermark explodiert - ein Schwerverletzter

In einer Bäckerei in Lychen hat es eine heftige Explosion gegeben. © Horst Skoupy/Uckermark Kurier/dpa

In der Gemeinde Lychen ist am frühen Morgen eine Bäckerei in die Luft gegangen. Das Haus sei nur noch ein Schutthaufen, hieß es.

Lychen - In einer Bäckerei in Lychen im Landkreis Uckermark hat es eine heftige Explosion gegeben. Dabei wurde ein Mensch schwer verletzt.

Das Gebäude im Stadtzentrum sei am Freitagmorgen völlig zerstört worden, es gebe nur noch einen Schuttberg, sagte ein Sprecher der Regionalleitstelle Nordost. Vier Nachbarhäuser mussten evakuiert werden. Die Ursache für die Explosion sei noch nicht bekannt, sagte eine Sprecherin der Polizei. Der verletzte Mensch, dessen Alter und Geschlecht zunächst noch unbekannt waren, wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus nach Berlin geflogen.

Die Arbeiten von Feuerwehr und Katastrophenschutz liefen am Vormittag noch. Spürhunde sollten in den Trümmern nach weiteren Menschen suchen. Die benachbarten Gebäude müssten überprüft werden, um festzustellen, ob sie noch bewohnbar sind. Die Zeitung „B.Z.“ hatte berichtet. dpa