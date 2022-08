Baerbock in New York: Dienstwagen in Unfall verwickelt – „Ziemlich lädiert“

Von: Anna Lorenz

Eine Schrecksekunde für Baerbock: Ihr Dienstwagen wurde unsanft angefahren. (Archivbild) © IMAGO/Janine Schmitz/photothek.de

Wegen der Atomwaffen-Konferenz weilt Annalena Baerbock gegenwärtig in New York. Nun erlitt der Dienstwagen der Bundesaußenministerin durch einen Pressebus deutliche Blessuren.

New York – Als Grünen-Politikerin, so ist zu mutmaßen, wäre es Bundesaußenministerin Annalena Baerbock vermutlich am liebsten, könnte sie zu Terminen mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen. Doch der nötige Personenschutz macht die Nutzung eines Dienstwagens unumgänglich. Ob das wirklich sicherer ist, lässt der aktuelle Auffahrunfall bezweifeln.

Baerbock in New York: Dienstwagen gerammt – Wie geht es der Ministerin?

Während Baerbock in Deutschland mit dem Mercedes EQS bewusst auf einen elektrobetriebenen Dienstwagen setzt, unternimmt sie in New York die Fahrten im Rahmen ihrer Teilnahme an der Atomwaffen-Konferenz mit einem gepanzerten Cadillac. Ob der fehlende E-Antrieb, das Luxusimage der General Motors-Tochter oder doch ein ganz anderer Grund ursächlich war, ist unbekannt – Fakt ist: Baerbock saß nicht im Wagen.

Glück für die Ministerin, denn beim Parken des Gefährts wurde es vom begleitenden Pressebus deutlich demoliert. Wie der Unfall vonstattenging, ist nicht näher bekannt; der Kühlergrill der Limousine ist allerdings eingedrückt, der Wagen, wie sich RTL-Reporter Martin to Roxel ausdrückte, „ziemlich lädiert“.

Im Video: Atom-Konferenz 2022 in New York: Die Auftaktrede von UN-Generalsekretär António Guterres

Auffahrunfall: Baerbock nicht zum ersten Mal betroffen

Weder ein Statement Baerbocks, noch nähere Details zum Unfallhergang wurden bislang verlautbart. Eigenartig ist der Vorfall allerdings: Bereits im April 2022 ramponierte ein Pressebus im Zuge ihrer Lettland-Reise bei einem Auffahrunfall den Dienstwagen der Ministerin. Das Heck des VW Crafter musste damals einige Blessuren einstecken, Baerbocks Gefährt, sowie alle Beteiligten blieben unversehrt. (askl)