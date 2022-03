Schrecklicher Vorfall in USA: Grizzly-Bär tötet Vater von vier Kindern

Von: Anika Zuschke

In der Nähe des Yellowstone Nationalsparks in den USA wurde ein Familienvater von einem Grizzly-Bären getötet. Er hinterlässt eine Frau und vier Kinder.

Livingston (Montana) – Ein 40-jähriger Familienvater wurde in der vergangenen Woche nördlich des amerikanischen Yellowstone-Nationalparks* von einem Grizzly-Bären getötet. Craig Clouatre warThe Guardian zufolge letzten Mittwoch (23. März 2022) mit einem Freund in Montana in den USA wandern. Doch nachdem die beiden sich getrennt hatten, kehrte er nicht zum vereinbarten Treffpunkt zurück. Der Bekannte verständigte die Polizei, aber die Beamten konnten Clouatre am Donnerstag nur noch tot bergen. Dem Sheriff zufolge habe er die Begegnung mit einem Grizzly nicht überlebt, berichtet Bild.de. Der 40-Jährige hinterlässt vier Kinder und seine Ehefrau Jamie.

Nahe des Yellowstone Nationalpark in den USA: Familienvater überlebt Begegnung mit einem Grizzly nicht

Craig Clouatre begab sich am Mittwochmorgen auf eine Wanderung mit seinem Freund, möglicherweise, um nach Geweihen zu suchen, berichtet The Guardian. „Sie trennten sich irgendwann später am Morgen“, erklärt Brad Bichler, zuständiger Sheriff von Park County, gegenüber Livingston Enterprise und fährt fort: „Als der andere Mann zu seinem Fahrzeug zurückkehrte und sein Freund nicht da war, rief er uns an und wir begannen mit der Suche.“

Noch in derselben Nacht kämmten Suchteams am Boden und Hubschrauber das Gebiet von „Six Mile Creek“ etwa 50 Kilometer südlich von der Stadt Livingston in Montana ab. Dort war der Verstorbene ansässig. Im Laufe des Donnerstags fanden die Beamten schließlich die Leiche von Craig Clouatre. Sheriff Brad Bichler schrieb laut Bild.de in einer Erklärung: „Nach einer ausgiebigen Suche heute Morgen haben wir Craig ausfindig gemacht. Es scheint, dass er eine Begegnung mit einem Grizzly hatte und leider nicht überlebt hat.“

Dabei wurden jedoch keine Angaben darüber gemacht, wo der Familienvater gefunden wurde, oder warum ein Grizzly-Bär für seinen Tod verantwortlich gemacht wird. Vor einigen Jahren wurde auch in Montana ein 38-Jähriger bei einer Radtour von einem Grizzly-Bären angegriffen und getötet*.

Familie des Verstorbenen äußert sich: „Es war eine Freude, ihn als Sohn zu haben“

Inzwischen wurde die Leiche der Familie übergeben. Witwe Jamie Clouatre teilte auf Facebook rührende Worte über ihren verstorbenen Ehemann: „Ich bin dankbar für jede Erinnerung an den wunderbarsten Menschen, den ich je kennengelernt habe: Meinen Mann. Ich habe ihn mit jeder Faser meines Körpers geliebt. Sein Verlust ist ein Kampf, der uns für den Rest unseres Lebens begleiten wird.“

Auch Clouatres Vater äußerte sich emotional zu dem Ableben seines Sohnes: „Es war eine Freude, ihn als Sohn zu haben“, so David Clouatre laut The Guardian, „Er war ein guter Mann, ein guter, hart arbeitender Familienvater.“ Eine Freundin der Familie hat bereits eine Spendensammlung ins Leben gerufen, mit der laut Bild.de schon etwa 55.000 Euro zusammengekommen sind.

Ein Grizzly-Bär hat in den USA einen Vater von vier Kindern getötet. (Symbolbild) © Jens Büttner/dpa

Bärenattacke in den USA: Clouatre war oft in den Bergen unterwegs und kannte sich aus

Clouatre besuchte die Berge in der Gegend, in der er seinen Tod fand, wohl häufig, erzählt eine Freundin der Familie gegenüber The Guardian. Er wanderte im Sommer und kletterte im Winter. Die Berge erheben sich steil über den Yellowstone River, der durch das Paradise Valley fließt. Die dichten Wälder dort sind zwar Heimat von Bären und anderen Wildtieren, doch sind gefährliche Begegnungen mit Menschen relativ selten.

„Es macht mich einfach wütend, dass so einem guten Menschen so etwas passieren kann. Von allen Männern, die ich kenne, kann ich nicht glauben, dass er in der Wildnis sterben würde. Er war so stark und er war so schlau“, äußert die Freundin der Familie laut The Guardian.

Grizzly-Population in den USA wächst – Jagd auf Bären ist in der Yellowstone-Region bisher verboten

Der britischen Tageszeitung zufolge haben Grizzlys rund um den Yellowstone Nationalpark seit 2010 mindestens acht Menschen getötet. Außerhalb von Alaska sind die mächtigen Tiere durch Bundesgesetze geschützt, doch Mandatsträger in der Yellowstone-Region drängen zunehmend darauf, den Schutz aufzuheben und die Grizzly-Jagd zuzulassen. Der US-Bundesstaat Wyoming erlaubt die Jagd auf Grizzlys* bereits wieder. In der Region des berühmten Nationalparks leben mehr als 700 Bären.

Tödliche Angriffe auf den Menschen sind zwar selten, haben in den letzten Jahrzehnten laut The Guardian aber zugenommen, da die Grizzly-Population gewachsen ist und immer mehr Menschen in ländliche Gebiete und damit in die Nähe des Lebensraums der Bären gezogen sind. Inzwischen sichten Forscher auch immer mehr Hybride aus Eisbären und Grizzlys* – die sogenannten „Pizzly-Bären“. * Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.