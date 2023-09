Nächster Bären-Vorfall in Italien: Raubtier dringt in Hotel-Küche ein und verängstigt Kinder

Von: Patrick Mayer

Italien hat ein Bären-Problem: Eine Bärin macht sich in den Abruzzen in einer Hotelküche zu schaffen. Zuvor hatte sie Kinder auf einem Spielplatz verscheucht.

Scanno – Italien im Spätsommer 2023: Neben Dolce Vita für Hunderttausende Urlauber, gibt es immer wieder auch negative Nachrichten zu vermelden. So verzeichnete der Gardasee das nächste Todesopfer nach einem Badeunfall, und ein deutscher Tourist sorgte in Florenz in der Toskana für Ärger, weil er ein Wahrzeichen beschädigt hat.

Bären in Italien: Bärin sorgt in Abruzzen-Dorf für Schreckmomente

Regelmäßig taucht seit Monaten ein weiteres Thema in dem Mittelmeer-Land auf: Bären. Seit am 5. April der 26-jährige Jogger Andrea Papi im norditalienischen Trentino durch einen Bären getötet wurde, gibt es reichlich Diskussionen zwischen Bozen in Südtirol, Turin im ebenfalls durch die Alpen geprägten Piemont sowie Rom, wo die zuständigen landesweiten Ministerien sitzen. Und zwar darüber, wie mit dem Risiko durch die Raubtiere in hügeligen Berglandschaften umgegangen werden soll.

Der nächste Bären-Vorfall hat sich nun im Bergdorf Scanno in den Abruzzen ereignet. Die Gemeinde mit ihren gerade mal rund 1800 Einwohnern gehört am gleichnamigen Lago di Scanno wegen ihrer malerischen Steinhäuser und der idyllischen Lage zur touristischen Vereinigung „I borghi più belli d’Italia“, zu Deutsch: Die schönsten Orte Italiens.

Bei Touristen immer beliebter: der Lago di Scanno in den italienischen Abruzzen. Hier soll eine Bärin in ein Hotel eingedrungen sein. © IMAGO/Davide Pischettola

Laut dem Nachrichtenportal Südtirol News hat dort jetzt die Bärin „Gemma“ für Aufregung gesorgt, die nach Angaben des Nationalparks als „selbstbewusst und problematisch“ gelten soll. Denn: „Gemma“ tauchte diesmal wohl am helllichten Tag in dem kleinen Dorf auf – und das nicht zum ersten Mal. Ungewöhnlich: Die für die Region typischen und gefährdeten Marsischen Braunbären sind zwar dafür bekannt, dass sie nachts Lebensmittelreste in Wohngegenden aufstöbern. Dass sie aber tagsüber einfach in Häuser eindringen, ist untypisch.

Bären in Italien: Gemma streunt durch Scanno, Amarena wird in San Benedetto erschossen

So soll „Gemma“ mitten in der Urlaubssaison in das Hotel „Mille Pini“ in Scanno in der Provinz L‘Aquila spaziert sein und in der Küche eine Torte sowie einen Kuchen verschlungen haben, heißt es in dem Bericht. Damit nicht genug: Kurz zuvor soll die geschätzt 25 Jahre alte Bärin auf einem Spielplatz der Gemeinde aufgetaucht sein, wo sie demnach spielende Kinder verscheuchte. Laut Südtirol News gilt „Gemma“ zwar als problematisch, weil frech, aber gleichzeitig auch als harmlos.

Ein Hotelangestellter habe die Schlemmerei Gemmas beobachtet und die Parkverwaltung informiert, wird weiter berichtet. Letztlich sei aber alles glimpflich abgelaufen. Ganz im Gegensatz zu einem Vorfall, der die Region Ende August aufgerüttelt hatte: So wurde am Donnerstagabend (31. August) eine unter Tierschützern bekannte Braunbärin namens „Amarena“ (Deutsch: Schwarzkirsche) tot und mit mehreren Schussverletzungen in San Benedetto dei Marsi unweit von Scanno gefunden. Ein Jäger gestand, dass er das Tier erschossen habe, als dieses in seinen Garten gelaufen sei.

Bären in den Abruzzen: Fall „Amarena“ sorgt in Italien für heftige Reaktionen

Laut des Berichts erhält der Mann seither eigenen Angaben zufolge teils heftige Drohungen. Der öffentliche Aufschrei war gewaltig. Das Twitter-Video des Senders Rai oben soll das Tier friedlich in Dörfern der Abruzzen zeigen. Der Nationalpark nahm das friedfertige Auftauchen von „Gemma“ in Scanno nun zum Anlass, um den Vorfall in San Benedetto dei Marsi scharf zu kritisieren.

„Es gibt Orte, an denen Bären sogar in die Küchen kommen und Kuchen essen, ohne dass sie jemand anrührt. Und es gibt Orte, an denen Bären in Gärten gelangen und jemand sie erschießt”, kommentierte Luciano Sammarone, Direktor des Nationalparks der Abruzzen, die tödlichen Schüsse auf das Bärenweibchen „Amarena“. Beobachter mutmaßen, dass die Braunbärin Jungen gehabt haben könnten, die somit auf sich allein gestellt wären.

Marsischer Braunbär Der Marsische Braunbär, wegen seiner Herkunft auch Apennin-Braunbär genannt, gehört als stark gefährdete Unterart zur Gruppe der Braunbären. Er kommt heutzutage ausschließlich im italienischen Nationalpark Abruzzen, Latium und Molise vor. Laut Rai News leben dort geschätzt 65 der Tiere, die ihren Namen von der historischen Landschaft Marsica im Apennin haben. Die Bären gelten als scheu. Die männlichen Tier können stehend bis zu 1,85 Meter groß werden und sind bis zu 115 Kilogramm schwer, die Weibchen sind kleiner und leichter.

Braunbären in Italien: Immer wieder Vorfälle im Trentino

Seit dem tödlichen Vorfall im April machen in den sozialen Netzwerken wiederholt Videos die Runde, wie Braunbären durch italienische Dörfer rennen und nach Essen suchen. So wurde Mitte Juni in Cavizzana im Trentino ein Braunbär gesichtet, wie diese(r) einen Kompost-Container durchwühlte.

Wie italienische Medien übereinstimmend berichten, kam es zudem kürzlich auf der Staatsstraße von Trient in Richtung Verona sowie Gardasee sogar zu einem Zusammenprall zwischen einem Auto und einem Braunbären. Der Bär türmte demnach nach dem Unfall, am Auto sollen schwere Schäden zurückgeblieben sein. Im Trentino sollen Schätzungen der dortigen Forstbehörde zufolge rund 120 Braunbären leben. (pm)