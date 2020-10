Weil Bafög-Amt trödelt: Studentin und krebskranke Tochter sind in Not

Ihre Kraft bräuchte Catharina Griese eigentlich für ihre lebensbedrohlich erkrankte Tochter Lilyana und ihr Studium. Doch nun sorgt sie sich vor allem ums Geld, weil das Bafög-Amt ihrem Antrag nicht nachkommt.

Hamm - Es ist eine Frage über Leben und Tod. Erhält Catharina Griese kein Geld, kann sie nicht zur Behandlung ihrer krebskranken Tochter fahren. Geldsorgen macht sie sich vor allem auch deshalb, weil das Bafög-Amt ihren Antrag auf Ausbildungsförderung seit Mai nicht bearbeitet hat.

Als Studentin der TU Dortmund ist Catharina Griese auf Bafög angewiesen - auch weil ihre Eltern kein Unterhalt zahlen. Doch bis jetzt wartet sie vergeblich auf finanzielle Hilfe. „Wenn in den nächsten Tagen nichts passiert, weiß ich nicht, wie ich das Essen und das Benzin für die Fahrten nach Datteln bezahlen soll", sagt Griese. In Datteln ist die Spezialklinik, in der ihre Tochter behandelt wird.