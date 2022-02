Bahamas: Das Inselparadies in der Karibik

Luftaufnahme von Elbow Cay vor der Insel Abaco, Bahamas © Larry Malvin / IMAGO

Die Bahamas sind ein Archipel im Atlantik und zählen zu den Westindischen Inseln. Während die Hauptinseln wie Grand Bahama oder Paradise Island zu den Tourismushochburgen zählen, sind die meisten kleineren Inseln und Cays teilweise unbewohnt.

Die Bahamas bestehen aus mehr als 700 Inseln und Cays.

bestehen aus mehr als 700 Inseln und Cays. Ihren Namen erhielt die Inselgruppe von den spanischen Eroberern.

Sie gehören zum Commonwealth of Nations, in denen das britische Königshaus das Staatsoberhaupt stellt.

Nassau – Endlose Sandstrände, Salzlagunen und türkisblaues Meer. Die Bahamas stehen schon aufgrund der reizvollen Landschaft bei Touristen hoch im Kurs. Doch der knapp 14.000 Quadratmeter große Archipel, das bereits dem berühmt-berüchtigten Piraten Blackbeard als Unterschlupf diente, hat auch seine Schattenseiten: Hurrikanes, HIV und auch die dubiose Steuerpolitik des Karibikstaates trüben das Bild vom malerischen Inselparadies.

Bahamas: Präkolumbische Zeit und Kolonialzeit

Archäologen entdeckten anhand von Fischsiedlungen eines unbekannten Volkes, dass die ersten Spuren menschlichen Lebens auf den Bahamas bis in das 4. Jahrhundert zurückreichen. Die frühe Besiedlung erfolgte vermutlich von Kuba aus. Zwischen dem 9. und 10. Jahrhundert siedelte sich von den kleinen Antillen aus hier der Stamm der Lucayan an – vermutlich aus Flucht vor den Kariben.

Am 12. Oktober 1492 erreichte Christoph Kolumbus die Insel Guanahani. Im Glauben, Indien entdeckt zu haben, bezeichnete der die Ureinwohner Indianer. Die Insel selbst taufte er auf den Namen San Salvador und die Inselgruppe Baja Mar – die spanische Bezeichnung für „flaches Meer“. Aus diesem Namen entwickelte sich auch die spätere Bezeichnung „Bahamas“. Fast alle Ureinwohner (etwa 40.000 Lucayans), die Kolumbus als friedlich schilderte, fielen jedoch in den Folgejahren der spanischen Versklavung und Verschleppung zum Opfer.

Bahamas: Piraterie und britische Kronkolonie

Da für Spanien die Inselgruppe wirtschaftlich uninteressant war, erhob im 17. Jahrhundert England Anspruch auf den Archipel. Unter König Karl I. errichteten englische Siedler die ersten Kolonien. Aber auch für Piraten waren die Bahamas der perfekte Unterschlupf für ihre Raubzüge auf der spanischen Handelsroute – unter ihnen war auch Edward Teach, der als der berühmt-berüchtigte Blackbeard in die Geschichte einging. Von Nassau aus wurde ein regelrechtes Freibeuter-Imperium errichtet, das erst 1717 mit der Errichtung einer britischen Kronkolonie auf den Bahamas unter Admiral Woodes Rogers beendet wurde.

Rogers wurde zum Krongouverneur ernannt und gab den Bahamas 1729 ein eigenes Parlament. Obwohl nach dem Ende der Piraterie wieder Ordnung im Land Einzug hielt, war noch bis ins 20. Jahrhundert hinein die Inselgruppe wirtschaftlich stark vom Schmuggel geprägt. Zusätzlich sorgten der Amerikanische Unabhängigkeitskrieg (1775-1783), der Amerikanische Bürgerkrieg (1861-1865) und die Prohibition in den USA (1919-1932) für florierenden Handel mit Schmugglerware.

Bahamas: Unabhängigkeit im 20. Jahrhundert

Erst Mitte des 20. Jahrhunderts nahm auch der Tourismus als wichtiger Wirtschaftsfaktor stetig zu, wobei vor allem der Geldadel das Paradies für sich entdeckte. Während im Zweiten Weltkrieg die Bahamas noch dem Duke of Windsor untergeordnet waren, machten sich in den 1950er Jahren zunehmend liberale Parteien auf dem Weg an die Macht. 1964 gewährte Großbritannien den Bahamas eine Verfassungsreform für eine innere Selbstverwaltung.

Am 10. Juli 1973 erhielten die Bahamas endgültig ihre Unabhängigkeit. Dennoch verblieben sie im Commonwealth of Nations. In den 1990er Jahren hatte die Politik vor allem stark mit hohen Arbeitslosenzahlen sowie mit Korruptionsvorwürfen zu kämpfen. Da der Inselstaat wegen seiner Steuerpolitik als wettbewerbsgefährdend eingestuft worden war, wurden die Bahamas im Jahr 2000 vom OECD auf die Schwarze Liste gesetzt. Im September 2019 wurde die Inselgruppe vom Hurrikan Dorian stark verwüstet. Vor allem die Abaco-Inseln und Grand Bahama waren stark betroffen. Es gab zahlreiche Tote und ca. 5.500 Menschen musste nach New Providence evakuiert werden.

Bahamas: Das politische System

Seit ihrer Unabhängigkeit im Jahr 1973 gelten die Bahamas als souveräner Staat und gehören dem Commonwealth of Nations an. Staatsoberhaupt ist der Monarch des Vereinigten Königreichs Großbritannien und Nordirland. Dieser wird wiederum vom Generalgouverneur vertreten. Staats- und Regierungsform bilden somit eine parlamentarische Monarchie. Der Regierungschef ist wiederum der Premierminister, der von der Regierungspartei gestellt wird.

Grundlage ist das Westminster-System. Die Regierungspartei wird alle fünf Jahre durch Parlamentswahlen ermittelt. Das Parlament selbst besteht aus zwei Kammern: dem Senat und dem House of Assembly. Letztere wird ebenfalls alle fünf Jahre nach dem Mehrheitswahlrecht vom Volk gewählt.

Bahamas: Fakten im Überblick

Hauptstadt: Nassau

Amtssprache: Englisch

Fläche: 13.939 Quadratkilometer

Einwohnerzahl: 389.000 (Stand 2019)

Währung: Bahama-Dollar (BSD)

Verwaltungsgliederung: 31 Kommunalverwaltungsdistrikte und New Providence

Religion: weitgehend christlich

Bahamas: Bevölkerung und Sprachen

Auf den Bahamas bilden Menschen afrikanischer Herkunft mit 85 Prozent den größten Anteil der Inselbevölkerung. Der restlichen 15 Prozent sind europäischer, asiatischer und lateinamerikanischer Abstammung. Die Bevölkerung selbst ist relativ jung. Etwa 26 Prozent der Einwohner sind unter 15 Jahre alt, gerade mal 6 Prozent sind älter als 65 Jahre. Die durchschnittliche Lebenserwartung liegt für Männer etwa bei 72 Jahren und für Frauen bei 79 Jahren. Das Bevölkerungswachstum sinkt stetig. Hinzu kommt, dass auch AIDS kein unwesentliches Thema in dem Karibik-Staat ist. 2009 lebten gut 3 Prozent der 15-49-jährigen Bevölkerung mit HIV.

Amtssprache ist Englisch. Daneben wird auch noch haitianisches Kreol gesprochen – allerdings vorwiegend von den Einwanderern aus Haiti. Die Immigration war nach dem Erdbeben von 2010 sprunghaft angestiegen. Im Jahr 2017 waren etwa 15,6 Prozent der Bevölkerung Einwanderer.

Bahamas: Geografie, Inseln und Städte

Die Bahamas liegen zwar im offenen Atlantik, werden aber der Karibik zugesprochen. Sie erstrecken sich entlang der Südostküste der USA, der Nordostküste Kubas bis zur Nordwestküste der Turks- und Caicoinseln. Die Nord-Süd-Ausdehnung der Inselgruppe beträgt etwa 650 Kilometer, die West-Ost-Breite etwa bis zu 750 Kilometer.

Bis zu 700 Inseln und mehr als 2.400 Korallenriffe bestimmt das geologische Bild der Inseln. An manchen Stellen trennt oft nur ein wenige Zentimeter tiefer Meeresarm zwei Inseln voneinander. Der höchste Punkt der Bahamas ist mit 63 Metern der Mount Alvernia auf Cat Island. Die flächenmäßig größte Insel ist Andros.

Die wichtigsten Inseln der Bahamas im Überblick

Abaco: 1.681 km², 16.692 Einwohner

Acklins: 497 km², 560 Einwohner

Andros: 5.957 km², 7.386 Einwohner

Berry Islands: 31 km², 798 Einwohner

Bimini: 23 km², 2.008 Einwohner

Cat Island: 388 km², 1.503 Einwohner

Crooked Island und Long Cay: 241 km², 323 Einwohner

Eleuthera: 484 km², 7.826 Einwohner

Exuma: 290 km², 3.571 Einwohner

Grand Bahama: 1.373 km², 51.756 Einwohner

Harbour Island: 8 km², 1.702 Einwohner

Inagua: 1.544 km², 911 Einwohner

Long Island: 596 km², 3.024 Einwohner

Mayaguana: 285 km², 271 Einwohner

New Providence: 207 km², 248.948 Einwohner

Ragged Island: 36 km², 70 Einwohner

Rum Cay: 78 km², 99 Einwohner

San Salvador: 163 km², 930 Einwohner

Die wichtigsten Städte der Bahamas bilden die Hauptstadt Nassau und Freeport. Hier leben mehr als drei Viertel der Bevölkerung.

Bahamas: Wissenswertes zum Land

Die Bahamas sind aufgrund des gemäßigt subtropischen Klimas als Reiseziel ganzjährig attraktiv. Da allerdings von Juni bis Oktober schon mal tropische Stürme auftreten können, ist das Inselparadies eher in den Wintermonaten bei Touristen sehr beliebt. Vor allem Taucher und Schnorchler kommen hier bei den zahlreichen Cays voll auf ihre Kosten. Das Ausflugsziel Nummer eins bildet das Barrier Riff vor Andros.

Wer sich lieber an Land aufhalten möchte, kann sich auf Paradise Island im French Cloister (einem idyllischen Mönchskloster) mit seiner malerischen Gartenanlage (Versailles Gardens) die Beine vertreten. Daneben bilden auch noch der Clifton Heritage Nationalpark, der Abaco-Archipel, der Inagua Nationalpark und die Mangrovensümpfe landschaftliche Highlights.

Viele Touristen verbinden einen Ausflug zu den Bahamas oft mit einem Florida-Urlaub. Besonders beliebt sind auch Kreuzfahrten, die von Miami aus zu den südlich gelegenen Inseln starten. Der Tourismus erwirtschaftet inzwischen 50 Prozent des Bruttoinlandsproduktes.

Auch für Filmliebhaber dürften die Bahamas von Interesse sein. Schließlich dienten sie auch schon als Kulisse für mehrere James-Bond-Filme. Unter anderem wurden die malerischen Strände sowie die Hauptstadt Nassau als Drehorte für Casino Royale, Feuerball und Sag niemals nie genutzt. Dabei verfügt der Inselstaat selbst gerade mal über eine einzige Fernsehstation (ZNS TV).