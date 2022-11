Bahamas: 57-jähriger Deutscher erschossen — Polizei fahndet nach maskiertem Täter

Die Bahamas gelten als Urlaubsparadies. Ein Deutscher wurde in seiner Sommerresidenz auf der Andros-Inselkette erschossen (Symbolbild). © Remedios Valls López/Imago

Drei deutsche Staatsbürger wurden in ihrer Sommerresidenz auf den Bahamas von einem maskierten Schützen überrascht. Ein Mann starb. Die Fahndung läuft.

Andros – Drei Deutsche hatten sich laut Angaben der Polizei in ihrer Sommerresidenz auf den Bahamas aufgehalten und wurden dabei Opfer eines Angriffs. Ein maskierter Mann hat das Feuer auf sie eröffnet. Einer der Männer starb, ein weiterer wurde durch die Schüsse verletzt. Der zuständige Parlamentsabgeordnete zeigte sich schockiert. In der Gegend kenne schließlich jeder jeden.

Bahamas: 57-jähriger Deutscher in Sommerresidenz erschossen

Das Auswärtige Amt bestätigte am Donnerstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur, dass am Mittwoch ein deutscher Staatsangehöriger auf den Bahamas getötet worden sei. Der Mann sei 57 Jahre alt gewesen, sagte eine Polizeisprecherin.

Gemeinsam mit zwei anderen Männern mit deutscher Staatsbürgerschaft hatte sich der 57-Jährige am Mittwochabend (Ortszeit) vor der „Sommerresidenz“ auf der dünn besiedelten Andros-Inselkette aufgehalten, so die Polizei. Ein maskierter Mann mit einer Schusswaffe habe sich genähert. Die Opfer hätten versucht, in das Haus zu rennen, hieß es weiter. Der Bewaffnete habe das Feuer eröffnet und sei dann in unbekannte Richtung geflüchtet.

Bahamas: Polizei fahndet nach Täter, Abgeordneter schockiert – „ich bin wütend und ich trauere“

Der 57-jährige Deutsche wurde bei dem Vorfall erschossen. Ein zweiter deutscher Staatsbürger sei durch Schüsse verletzt worden, teilte die Polizei des Inselstaates mit. Der Verletzte sollte zur medizinischen Behandlung in die bahamaische Hauptstadt Nassau geflogen werden. Ein Ermittlerteam sei nach Andros gereist, sagte die Polizeisprecherin. Nach dem Täter werde mit Nachdruck gefahndet.

Die Karte der Bahamas zeigt die Inselgruppe von oben. Auf der Andros-Inselgruppe wurde ein Deutscher erschossen. © Peter Hermes Furian/Imago

„Ich bin schockiert, ich bin wütend und ich trauere“, schrieb der für die Gegend zuständige Parlamentsabgeordnete Leon Lundy auf Facebook. Die betroffene Gemeinde sei klein und eng verbunden, jeder kenne jeden. Für sie sei es eine beispiellose Tat. Bei einem Flugzeug-Absturz vor Costa Rica wurden vor einer Woche deutsche Staatsbürger vermisst. Es handelt sich um den „McFit“-Gründer und seine Familie. Die Suche wurde mittlerweile eingestellt. (chd/dpa)