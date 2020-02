Nach Brand im Hauptbahnhof: Totales ICE-Chaos in Stuttgart dauert an 

Nö, es hat ein kabel in einem Versorgungstunnel in einem überirdischen Bahnhof gebrannt. An einen unterirdischen Bahnhof werden gerade in betracht des Brandschutzes andere Anforderungen gestellt. Ich bin mir auch nicht bewusst, dass auf der Stammstrecke der Münchner S-Bahn, bundesweit in U-Bahnstationen oder auch im unterirdischen Regionalbahnhof am Frankfurter Flughafen große Schedensereignisse mit Opfern bekannt wurden.