S-Bahn-Zusammenstoß bei München: Ein Toter, viele Verletzte

Die Feuerwehr München ist mit mehreren Einsatzkräften vor Ort. © Matthias Balk/dpa

Im Süden der bayerischen Landeshauptstadt krachen zwei S-Bahnen ineinander. Ein Fahrgast kommt zu Tode, 14 weitere Menschen werden verletzt. Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Schäftlarn - Beim Zusammenstoß zweier S-Bahnen im Landkreis München ist ein Mensch getötet und 14 Menschen verletzt worden.

Nach Angaben des Chefsprechers der Münchner Polizei würden 80 weitere Fahrgäste medizinisch untersucht, sagte Andreas Franken vor Ort in Schäftlarn südlich von München.

Bei dem Todesopfer handelt es sich nach Angaben der Feuerwehr um einen Fahrgast. Über die Schwere der Verletzungen bei den anderen Opfern gab es keine genauen Informationen. Am frühen Abend seien alle Fahrgäste aus dem Zug geborgen worden.

S-Bahnen auf eingleisiger Strecke zusammengestoßen

Nach Auskunft Büttners wurden Ermittlungen eingeleitet. Zur Ursache des Unglücks könne man derzeit noch keine Aussage machen. Die Bahnstrecke zwischen Großhesselohe Isartalbahnhof und Wolfratshausen wurde gesperrt, es wurden Busse eingesetzt.Die zwei Züge waren laut Polizei am Montag gegen 16.40 Uhr im Bereich des Bahnhofes Ebenhausen-Schäftlarn kollidiert. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache. Die beiden Züge seien auf einer eingleisigen Strecke zusammengestoßen, sagte der Chefsprecher der Münchner Polizei der Deutschen Presse-Agentur. Neben der Landespolizei seien auch die Bundespolizei und Spezialisten der Deutschen Bahn vor Ort. Wie genau der Unfall passierte, sei Gegenstand der Ermittlungen.

Laut der Polizei ereignete sich der Unfall gegen 16.40 Uhr. © Matthias Balk/dpa

Der Bahnhof liegt an der Strecke der S7 nach Wolfratshausen. Die Deutsche Bahn (DB) hatte als Betreiber der S-Bahn zunächst per Twitter mitgeteilt, dass in dem Bereich zwischen Ebenhausen-Schäftlarn und Baierbrunn „Gegenstände auf der Strecke“ seien. Die Strecke wurde gesperrt und ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.

Die Bahn hat nach dem Unfall ihr Bedauern ausgedrückt. „Den Angehörigen der Unfallopfer gehört unser tiefes Mitgefühl. Den Verletzten wünschen wir eine baldige und vollständige Genesung“, sagte Heiko Büttner, Chef der S-Bahn München. Zudem richtete die Bahn eine Telefonhotline ein. Ab 19.30 Uhr ist die Nummer 0800 3 111 111 erreichbar. dpa