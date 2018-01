Die Zahl der Toten bei dem schweren Zugunglück in Südafrika ist auf 14 gestiegen.

Johannesburg - Die Zahl der Toten bei dem schweren Zugunglück in Südafrika ist auf 14 gestiegen. Das berichtete der südafrikanische Rundfunk SABC unter Berufung auf den Katastrophenschutz-Chef des betroffenen Bundesstaats. Südafrikas Verkehrsminister Joseph Maswanganyi sprach in einem Fernsehinterview an der Unglücksstelle von zwölf Toten und 268 Verletzten. Die Zahl der Toten könne aber noch weiter steigen, sagte Maswanganyi weiter. Unter den Verletzten seien einige in sehr kritischem Zustand.

Das Unglück ereignete sich demnach am Donnerstagmorgen an einem Bahnübergang in der östlichen Mitte des Landes, etwa auf halber Strecke zwischen den Großstädten Johannesburg und Bloemfontein. Ein Lastwagen mit zwei Anhängern habe versucht, die Schienen zu überqueren, sagte der Minister. Dabei habe sich der Fahrer bei der Länge seines Gespanns verschätzt und stieß mit dem Zug zusammen.

Mehrere Waggons entgleisten und kippten um. Nach dem Unglück brach in einem Waggon ein Feuer aus.

