Bankangestellter soll Überfall vorgetäuscht und Geldbotin ausgeraubt haben

Fast eineinhalb Jahre nach einem Banküberfall in Osthessen hat die Polizei einen Angestellten der Bank festgenommen.

Steinau - Der 51 Jahre alte Mann soll den Überfall auf die Raiffeisenbank Biebergrund-Petersberg in Steinau am Tag vor Heiligabend 2016 vorgetäuscht haben, teilten die Staatsanwaltschaft Fulda und das Polizeipräsidium Osthessen am Montag mit. Damals waren rund 150.000 Euro erbeutet worden.

Außerdem soll der Mann bereits 2013 bei einem Überfall auf eine Geldbotin derselben Filiale 100.000 Euro erbeutet haben. Der Festnahme gingen den Angaben zufolge monatelange Ermittlungsarbeiten voraus. Der Bankangestellte sei dann vergangene Woche Mittwoch im Bereich Dresden auf dem Weg nach Polen festgenommen worden.

Bei einer folgenden Untersuchung in sieben Objekten - darunter Wohnung und Arbeitsstelle des Tatverdächtigen - seien 80.000 Euro Bargeld, eine Übungshandgranate, zwei Revolver, ein Gewehr, scharfe Munition und diverse Beweismittel beschlagnahmt worden. Neben dem Angestellten gilt auch ein 57 Jahre alter Mann aus der Gemeinde als mutmaßlicher Mittäter als tatverdächtig. Dieser blieb aber frei.

