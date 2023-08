„Preise, wie in einem Fünf-Sterne-Hotel“: Kroatien-Rechnung für zwei 0,33-Bier sorgt für Ärger

Von: Richard Strobl

Eine Fähre fährt in Kroatien. Die Preise an der Schiffsbar sorgten nun für Unmut. (Symbolbild) © IMAGO / Danita Delimont

Wieder sorgt eine Rechnung aus Kroatien für Ärger. Diesmal zahlte ein Kunde für zwei kleine Bier einen, seiner Meinung nach, zu hohen Preis.

Prizna – Die Urlaubssaison läuft auf Hochtouren. Dass in touristischen Regionen die Preise zu dieser Jahreszeit etwas höher sind, als in der Nebensaison, ist dabei längst Normalität geworden. Doch besonders in Kroatien sorgen Preiserhöhungen in diesem Sommer für gehörigen Unmut. Jetzt gibt es einen neuen solchen Fall.

Von „Preisen, wie in einem Fünf-Sterne-Hotel“, berichtet ein schockierter Fahrgast der Fähre zwischen Prizna und Zigljen gegenüber dem kroatischen Portal dnevnik.hr. Gemeint ist damit die Rechnung, die er auf der Fähre für zwei kleine Bier erhalten hat. Für zwei 0,33 Liter Heineken-Bier sollte er demnach 14,40 Euro bezahlen. Das macht 7,20 Euro pro Bier.

Kroatien-Schreck nach Rechnung für zwei kleine Bier

Laut des kroatischen Portals ist es allgemein bekannt, dass die Preise an den Bars auf Fähren der entsprechenden Reederei generell etwas höher seien, als etwa in Cafès an Land. Doch nun seien die Preise auf den Fähren „in die Höhe geschossen“. Damit geht die Reederei mehr oder weniger mit dem Trend in Kroatien.

Denn besonders in der Gastronomie wurden die Preise in dem beliebten Urlaubsland an der Adria in diesem Jahr teils deutlich angepasst – nach oben versteht sich. Dadurch fühlten sich viele Urlauber beim Blick auf die Rechnung getäuscht, schreibt dnevnik.hr, da sie Preise auf ähnlichem Niveau wie zuvor erwarten würden.

Bier-Rechnung aus Kroatien schockiert: Preise allgemein gestiegen

So war es etlichen Kroatien-Urlaubern gegangen. Eine Touristin war etwa vom Preis für eine Portion Cevapcici und ein kleines Bier vor den Kopf gestoßen. Sie zahlte am Ende 25 Euro. Und auch die Hotels und Unterkünfte passten die Preise deutlich nach oben an. Doch das führte tatsächlich zu einer Stornierungswelle. So mussten viele Anbieter ihre Preise anschließend deutlich senken, um in der Hochsaison nicht auf leere Hotelzimmer blicken zu müssen.

Doch warum wurden die Preise in diesem Jahr teils massiv angepasst?

Dabei spielen nach Angaben von Michael Müller vom Portal kroati.de mehrere Faktoren eine Rolle. Besonders die Inflation treibe allgemein die Preise. Doch die Betriebskosten seien auch wegen der Energiekrise gestiegen. Zudem würden die Löhne steigen, etwa für Reinigungspersonal. Darüber hinaus sei aber auch die Umstellung von Kuna zu Euro von vielen genutzt worden, um die Preise nach oben anzupassen. Teils seien die Preise so um fast 50 Prozent gestiegen. (rjs)