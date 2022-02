Barbados: Alles über den Inselstaat im Atlantik

Brownes Beach, Bridgetown, Barbados © robertharding / Frank Fell / IMAGO

Barbados ist ein Inselparadies im Atlantik, das noch bis in die 1960er Jahre britische Kolonie war. 2021 hat sich der Staat in eine Republik gewandelt. Trotz des malerischen Karibik-Flairs herrscht hier zwischen Anfang Juni und Ende November die Hurrikansaison.

Barbados ist ein Inselstaat im Atlantik , der zu den Kleinen Antillen gehört.

ist ein Inselstaat im , der zu den gehört. Die ehemalige britische Kolonie wurde 1966 unabhängig, verblieb aber im Commonwealth of Nations .

. Seit Herbst 2021 ist der Staat offiziell eine Republik.

Bridgetown – Die Insel Barbados liegt im Atlantischen Ozean und ist die östlichste der Inselketten der Kleinen Antillen. Sie erfreut sich bei Urlaubern großer Beliebtheit. Das Land blickt auf eine wechselvolle Kolonialgeschichte aus Eroberung, Sklaverei und Neubesiedlung zurück. Inzwischen hat der Staat sich von seiner britischen Kolonialisierung emanzipiert und sich zu einer eigenständigen Republik entwickelt.

Barbados: Erste Besiedlung und portugiesische Eroberung

Schon um 1600 vor Christus erfolgte auf Barbados eine erste Besiedlung von Zuwanderern aus Südamerika. Allerdings schien diese nicht von langer Dauer gewesen zu sein. Später wurden hier die Arawak und Kariben ansässig. Im dritten, achten und 13. Jahrhundert nach Christus kam es immer wieder zu Einwanderungswellen. Die Insel blieb dennoch zwischenzeitlich vom Festland immer wieder isoliert.

Ihren ursprünglichen Namen Ichirouganaim verlor sie 1536 mit der Entdeckung durch portugiesische Einwanderer. Inspiriert von den frei herabhängenden Wurzeln der Feigenbäume, die wie Bärte aussahen, taufte der Entdecker Pedro Campos die Insel auf den Namen Barbados – was übersetzt „die Bärtigen“ bedeutet. Nur 15 Jahre nach ihrer europäischen Entdeckung, versklavten spanische Eroberer die Einwohner der Insel und verfrachteten sie für Plantagenarbeiten auf andere Inseln. Die restlichen Einwohner flohen, sodass die Engländer hundert Jahre später eine völlig verwaiste Insel vorfanden.

Barbados: Britische Kolonie und Unabhängigkeit

1625 nahm England die Insel den Portugiesen ab und startete eine erneute Besiedlung, unter anderem mit Sklaven aus Irland und weiteren britischen Inseln. Wirtschaftlich konzentrierte sich die Entwicklung des Inselstaats auf Rohrzucker. Die Zucker-, Rum- und Sirupproduktion blieb bis ins 20. Jahrhundert als Wirtschaftsfaktor erhalten.

Barbados besitzt nach Westminster und Bermuda das drittälteste Parlament im Commonwealth. Es wurde bereits 1639 mit dem House of Burgesses ins Leben gerufen und 13 Jahre später in einer Verfassung verankert. Die anfänglich nur für Plantagenbesitzer geltende Rechte wurden nach der Sklavenemanzipation im Jahr 1838 und bis Mitte des 20. Jahrhunderts hinein auch auf die schwarze Bevölkerungsmehrheit ausgeweitet. Am 30. November 1966 machte sich Barbados vom Vereinten Königreich unabhängig, verblieb aber als Commonwealth Realm souveräner Mitgliedsstaat des Commonwealth of Nations.

Barbados: Der Antillenstaat wird eine Republik

Am 15. September 2020 gab die Regierung von Barbados ihre Absicht bekannt, eine Republik werden zu wollen. Barbados wollte im Commonwealth of Nations verbleiben, allerdings sollte der erbliche Titel der Königin von Barbados durch das gewählte Amt des Präsidenten von Barbados ersetzt werden. Generalgouverneurin Sandra Mason erklärte im Rahmen der Thronrede von 2020, das koloniale Erbe damit endgültig abzuschließen und den Barbadiern zu ermöglichen, Staatsoberhaupt von Barbados zu werden.

Im Oktober 2021 wurde in der barbadischen Verfassung ein neues Gesetz verabschiedet. Sandra Mason wurde vom Premierminister und dem Oppositionsführer als Kandidatin für das Amt der ersten Präsidentin von Barbados vorgeschlagen. Anlässlich des 55. Jahrestags der Unabhängigkeit wurde Mason in ihrem Amt bestätigt und Barbados offiziell zur Republik erklärt. Queen Elizabeth II. hatte der Präsidentin ihre Glückwünsche übermittelt. Prinz Charles, der Thronfolger von Barbados, hatte in Bridgetown an der Vereidigungszeremonie teilgenommen.

Barbados: Das politische System

Barbados weist ein Zweikammern-Parlament auf, bestehend aus dem House of Assembly mit 30 Mitgliedern und einem Senat mit 21 Mitgliedern. Die Neuwahlen finden alle fünf Jahre statt. Die Parteienlandschaft ist im Wesentlichen durch die beiden großen Parteien BLP (Barbados Labour Party) und DLP (Democratic Labour Party) gekennzeichnet. Von der amerikanischen Nichtregierungsorganisation Freedom House wurde das politische System des Inselstaates als „frei“ bewertet. Barbados ist zudem Mitglied in der Alliance of Small Island States (AOSIS) – ein Bündnis kleiner Insel- und Küstenstaaten, das sich mit Entwicklungsaufgaben der einzelnen Staaten beschäftigt.

Barbados: Fakten im Überblick

Hauptstadt: Bridgetown

Amtssprache: Englisch

Fläche: 430 Quadratkilometer

Einwohnerzahl: 287.000 (Stand 2019)

Währung: Barbados-Dollar (BBD)

Verwaltungsgliederung: Elf Parishes (Bezirke)

Religion: christlich (davon 30% anglikanisch, 18% Pfingstbewegung, 4% katholisch, weitere Religionsgruppen: Methodisten und Adventisten)

Barbados: Sprachen und Bevölkerung

Die Amtssprache auf Barbados ist Englisch, das auch in der Schreibweise und der Aussprache vor allem dem Britischen Englisch entspricht. Die Barbadier, die sich auch als Bajans bezeichnen, sprechen allerdings ein auf dem Englischen basierenden kreolischen Dialekt, der sich vor allem in der Alltagssprache wiederfindet.

Die Kolonialgeschichte der Barbadier ist immer noch präsent. Sie Bevölkerung setzt sich zu 90 Prozent aus Nachkommen der afrikanischen Sklaven zusammen. Gerade mal 4 Prozent sind vorwiegend britischer und irischer Abstammung. Hinzu kommen noch Asiaten und Menschen gemischter Abstammung. Mehr als ein Drittel der Einwohner lebt in der Hauptstadt Bridgetown.

Barbados: Geografie und Bezirke

Barbados befindet sich nordöstlich von Venezuela in der Karibik und zählt geografisch zu Mittelamerika. Im Gegensatz zu vielen ihrer Nachbarinseln ist sie nicht vulkanischen Ursprungs, sondern wächst aus einem Kalksteinplateau hervor, das beim Mount Hillaby eine Höhe von 336 Metern erreicht. Das ganzjährige Klima verzeichnet nur geringe Temperaturunterschiede bei einem jährlichen Mittelwert um 26 Grad Celsius. Allerdings liegt das Land im Einzugsbereich des atlantischen Hurrikans. Gerade von Juni bis November steht die Insel deswegen verstärkt unter meteorologischer Beobachtung.

Die Insel wurde im 17. Jahrhundert in elf Gemeinden unterteilt. Dabei erhielten einige der lokal errichteten Kirchen nach dem System der Church of England den Status von einer Pfarrkirche (Parish), was zur Bildung von Kirchengemeinden, den sogenannten Parishes führte. Alle Parishes erhielten ihre eigenen Regierungsräte, die bis heute bestehen.

Die Parishes von Barbados im Überblick

1 Christ Church: Hauptstadt Oistins, Einwohner 54.336

Christ Church: Hauptstadt Oistins, Einwohner 54.336 2 St. Andrew: Hauptstadt Greenland, Einwohner 5.139

St. Andrew: Hauptstadt Greenland, Einwohner 5.139 3 St. George: Hauptstadt Bulkeley, Einwohner 19.767

St. George: Hauptstadt Bulkeley, Einwohner 19.767 4 St. James: Hauptstadt Holetown, Einwohner 28.498

St. James: Hauptstadt Holetown, Einwohner 28.498 5 St. John: Hauptstadt Four Roads, Einwohner 8.963

St. John: Hauptstadt Four Roads, Einwohner 8.963 6 St. Joseph: Hauptstadt Bathsheba, Einwohner 6.620

St. Joseph: Hauptstadt Bathsheba, Einwohner 6.620 7 St. Lucy: Hauptstadt Crab Hill, Einwohner 9.758

St. Lucy: Hauptstadt Crab Hill, Einwohner 9.758 8 St. Michael: Hauptstadt Bridgetown, Einwohner 88.529

St. Michael: Hauptstadt Bridgetown, Einwohner 88.529 9 St. Peter: Hauptstadt Speightstown, Einwohner 11.300

St. Peter: Hauptstadt Speightstown, Einwohner 11.300 10 St. Philip: Hauptstadt Six Roads, 30.662 Einwohner

St. Philip: Hauptstadt Six Roads, 30.662 Einwohner 11 St. Thomas: Hauptstadt Hillaby, 14.249 Einwohner

Barbados: Wissenswertes zum Land

Barbados war früher vom tropischen Regenwald nahezu komplett bedeckt. Davon lassen sich Restbestände nur noch im Bezirk St. Andrews auf einer Fläche von etwa 18 Hektar finden. Der Rest ist den weitläufigen Zuckerrohrplantagen gewichen. Als Nationalblume hat es der Pfauenstrauch (Red Pride of Barbados) auf das Wappen des Landes geschafft.

In der Fauna lassen sich nur wenige, dafür aber besondere Tierarten wiederfinden. Dazu zählen neben verschiedenen Affenarten auch Mungos, Eidechsen, Lederschildkröten und Kolibris. In den Gewässern rund um das Inselparadies sind zudem Barrakudas, Papageienfische und fliegende Fische beheimatet.

In den 1960er Jahren war Barbados auch Experimentierstation für Wissenschaft und Technik. Unter anderem befand sich hier die Versuchskanone von Gerald Bull (HARP-Gun), die Geschosse in eine Höhe von bis zu 180 Kilometern abfeuern konnte. Zusätzlich war die Insel Startplatz für einige Höhenforschungsraketen. Heute ist Barbados eher Anlaufstelle für meteorologische Untersuchungen. Im BCO (Barbados Cloud Observatory) werden inzwischen tropische Cumulus-Wolken und Passatwinde untersucht.

Ab den 1990er Jahren gewannen die Tourismusindustrie und die Handwerksproduktion sukzessive an Bedeutung. Der Fund von Erdöl vor der Küste des Inselstaates rückte die wirtschaftliche Attraktivität des Landes nochmal in ein neues Licht. Allerdings landete Barbados auch auf die schwarze Liste der Steueroasen, wie 2016 aus einem durch die EU-Kommission geschnürten Maßnahmenpaket zur Bekämpfung der Steuerflucht hervorging.