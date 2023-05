„Hunger Games Vibes“ bis „Albtraum“: Barbara Schönebergers ESC-Kleid spaltet die Zuschauer

Aus deutscher Sicht war der Eurovision Song Contest 2023 mal wieder ein Abend zum Vergessen: am Ende stand der letzte Platz. Ein Hingucker war der ESC-Abend dennoch.

München – Wer die Comedy-Sendung „LOL – Last one Laughing“ auf Amazon Prime gesehen hat, weiß, dass Barbara Schöneberger auch herzlich über sich selbst lachen kann; selbst wenn sie es nicht soll. Mit ihrem Auftritt beim ESC-Countdown sorgte die Moderatorin ebenfalls für Belustigung. Vor allem ihr Outfit gab ordentlich Anlass zum Tratschen und Schmunzeln.

Im Vorfeld des Eurovision Song Contest 2023 war auf Twitter die Garderobe von „Babsi“ eines der Top-Themen des Abends. Verkündet das Münchner Fernseh-Urgestein normalerweise die Punktvergabe aus Deutschland, sollte sie 2023 mit dem ESC-Countdown im Ersten schon einmal auf den fluoreszierenden Gesangswettbewerb einstimmen. Modetechnisch hat sie damit sicherlich den Ton des Abends getroffen; es sollten wilde Auftritte und Outfits folgen.

„Designer Albtraum“? Barbara Schöneberger moderiert ESC-Countdown in auffälliger Robe

„Was man wohl im Ausland so denkt, wenn man die Schöneberger so sieht?“, fragt ein Nutzer auf Twitter, kurz nachdem Barbara Schöneberger das Wort ergriffen hatte. Fröhlich flötete die Moderatorin in die Kamera und eröffnete schwungvoll den Abend, präsentierte sich selbstironisch in ihrem feschen Fummel, auf dem unzählige Macrons prangen.

Ganz so süß bekam der Netzwelt die Garderobe mit dem französischen Feingebäck aber nicht. Schon kurz nach Beginn des Vorprogramms reihten sich die mitunter originellen Tweets rund um den Schöneberger TV-Auftritt. „Die Barbara Schöneberger trägt entweder romulanische Satire oder einen Designer Albtraum“, witzelt ein User, mit Anspielung auf die Fantasie-Kultur aus „Star Trek“.

Caesar Flickerman oder Barbara Schöneberger? TV-Auftritt zeugt von viel „Hunger Game Vibes“

Aber nicht nur an Charakter der Enterprise fühlten sich die Nutzer der sozialen Medien erinnert. Eine Person sah Parallelen zu den pittoresken Figuren des Kapitols aus „Die Tribute von Panem“. Um den „Hunger Games Vibe“ perfekt zu machen, fehle nur noch die Perücke. Barbara Schöneberger oder Stanley Tucci alias „Caesar Flickerman“; wer weiß das schon.

Damit war Schöneberger im Übrigen ganz im Stile ihrer Moderatoren-Kolleginnen in Liverpool: auch der britischen Schauspielerin Hannah Waddingham und der ukrainischen Sängerin Julija Sanina wurde im Netz ein Kapitol-Look a la „Hunger Games“ nachgesagt. Ein anderer Nutzer sieht sie künftig an der Seite von Johnny Depp als Willy Wonka in einer Neuauflage von „Charlie und der Schokoladenfabrik“.

Viel mit Mode hat der Schöneberger-Dress für einige Nutzer nicht gemein. In den Augen des einen sah es vielmehr nach „Geschenk-“, für den anderen nach „Backpapier“ aus. Ein Nutzer hatte womöglich noch viel vor an dem Abend: „Zählt das rosa Kostüm von Schöneberger schon für das Trinkspiel?“ So viel ist sicher: Das Schöneberger-Kleid hatte um einiges mehr „Punkte“ vorzuweisen als „Lord of the Lost“ am Ende des Abends. Spaß gemacht hat‘s trotzdem allen Beteiligten. (Romina Kunze)