So stellt sich eine KI 10 deutsche Politiker als Barbie- und Ken-Puppen vor

Von: Jana Stäbener

Eine Künstliche Intelligenz stellt sich vor, wer uns in einem Barbie-Bundestag über den Weg laufen könnte. Christian Lindner macht Ryan Gosling echte Konkurrenz.

Seit der „Barbie“-Film in den Kinos läuft, erstrahlt die Welt in pink. Die einen finden diesen Barbie-Hype problematisch, die anderen feiern die rosafarbene Trendwelle und mit ihr auch die Regisseurin des Blockbusters Greta Gerwig. Die hat mit „Barbie“ Geschichte geschrieben: Als erste Frau spielte sie mit einem Film weltweit mehr als eine Milliarde Dollar (rund 910 Millionen Euro) ein.



In den sozialen Medien kursieren seit dem Barbie-Kinostart wilde Theorien zur Beziehung von Barbie und Ken oder zum wichtigsten Detail des Barbie-Films. Die Menschen fragen sich, wie wohl das Barbies Traumhaus in 35 Ländern aussehen würde. Oder welche Figur der Cast von „Barbie“ als Puppen macht – auf beides gibt Künstliche Intelligenz (KI) die Antwort.

KI zeigt deutsche Politiker und Politikerinnen als Barbie und Ken

Auch in Deutschland sorgte „Barbie“ in den Kinos für Wirbel. Der Film mit Margot Robbie als Barbie und Ryan Gosling als Ken knackte am ersten Augustwochenende die Drei-Millionen-Besucher-Marke. Der Barbie-Hype ist auch bei uns angekommen und mit ihm die Lust unsere reale Welt mithilfe von Künstliche Intelligenz (KI) in das pinke Barbieland zu verwandeln.



Doch wo anfangen? Am besten ganz oben, denn auch die Plastikwelt in Greta Gerwigs Film regiert sich nicht von alleine. Hier hat eine Präsidentin, die von Issa Rae gespielt wird, die Hosen (beziehungsweise die pinke Satin-Schärpe) an. So wie Olaf Scholz in unserer deutschen Ampelregierung. Aber wie würde der eigentlich als Ken aussehen – oder Annalena Baerbock als Barbie? Um das herauszufinden, hat BuzzFeed News Deutschland von IPPEN.MEDIA die KI „Midjourney“ gefragt. Hier die Ergebnisse:

*Die Bilder wurden mithilfe maschineller Unterstützung erstellt. Dafür wurde ein Text-to-Image-Modell genutzt. Auswahl des Modells, Entwicklung der Modell-Anweisungen sowie finale Bearbeitung der Bilder: Art Director Nicolas Bruckmann.

