Zum Kinostart: Welche Barbie mit welcher Frisur am häufigsten verkauft wurde

Von: Victoria Krumbeck

Im Juli 2023 kommt der neue Barbie-Film in die Kinos. Bereits vor Jahren hat das Unternehmen Mattel mit seiner Barbiepuppe eine Betsmarke aufgestellt.

München – Der neue Barbie-Film startet am 20. Juli in den deutschen Kinos. Um den Hype des neuen Filmes kommt man kaum herum. Ob Stars, die auf den rosafarbenen Teppichen dieser Welt posieren, oder die einfache Werbung an der Bushaltestelle — alles schreit nach Barbie und rosa. Schließlich haben viele eine Verbindung zu der Mattel-Puppe, die es seit 1959 schon gibt. In den vielen Jahren wurde besonders eine Puppe am häufigsten verkauft.

Barbie-Film startet am 20. Juli – meistverkaufte Matell-Puppe stellt Weltrekord auf

Die wohl berühmteste Puppe der Welt wird in etwa 150 Ländern verkauft, wie die Seite barbiemedia.com berichtete. Dabei ist sie in zahlreichen Varianten verfügbar. Eine spezielle Barbie hat jedoch einen Verkaufsrekord aufgestellt, der sogar einen Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde hat. Die „Totally Hair“-Barbie, die 1992 auf den Markt kam, wurde weltweit mehr als 10 Millionen Mal verkauft. Die Originalversion erschien damals im schrillen 90er-Jahre-Look mit bodenlangem Haar.

Damals gab es die Wahl zwischen Blond oder Brünette. Auch heute kann man die „Totally Hair“-Version von Barbie kaufen. Die Haare sind zwar wenige Zentimeter kürzer als der 90er Originallook, doch zum frisieren immer noch geeignet.

Die meistverkaufte Barbie der Welt: Die „Totally Hair“-Barbie aus dem Jahr 1992 wurde über 10 Millionen mal verkauft. © Screenshot / Twitter.com/Barbie

Barbie kommt in die Kinos: Verbannt aus Barbieland in der realen Welt

Im Kinofilm scheint Barbie (gespielt von Margot Robbie) ihre bodenlange Mähne abgelegt zu haben. Dort wird sie aus ihrer Heimat Barbieland verbannt, weil sie nicht perfekt genug ist. Zusammen mit Ken (durch Ryan Gosling besetzt) reist sie in die reale Welt und muss sich dabei einigen Herausforderungen stellen.

Titel Barbie Kinostart 20 Juli 2023 Darstellerin Barbie Margot Robbie Darsteller Ken Ryan Gosling Barbie Erfinderin Ruth Handler / Mattel

Auch Influencerin Georgina Fleur will den Film mit ihrer einjährigen Tochter sehen. Das sorgte im Netz für Wirbel. Denn der Barbie-Film ist erst ab sechs Jahren freigegeben, Georginas Tochter damit eigentlich zu jung. (vk)