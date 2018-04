Spielende Kinder machen gruseligen Fund in Sachsen-Anhalt

Kinder haben in Barleben in Sachsen-Anhalt einen gruseligen Fund gemacht: Sie stießen beim Spielen auf ein menschliches Skelett ohne Schädel.

Barleben - Spielende Kinder haben ein menschliches Skeletts ohne Kopf in Barleben in Sachsen-Anhalt gefunden. Die Polizei prüft Verbindungen zu aktuellen Vermisstenfällen. Es gebe einen Verdacht, geprüft würden aber alle zeitlich in Frage kommenden Vermisstenfälle, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag.

Einige Wochen zuvor fanden andere Kinder einen menschlichen Schädel

Die Kinder hatten die teilskelettierte Leiche am Mittwoch nahe einer Bahnstrecke in Barleben gefunden. Unweit davon war einige Wochen zuvor ebenfalls von Kindern ein menschlicher Schädel auf einer Pferdekoppel entdeckt worden. Schädel und Torso werden rechtsmedizinisch untersucht, um zu klären, ob es sich um dieselbe Person handelt. Ein Ergebnis stehe noch aus, sagte der Polizeisprecher.

dpa

