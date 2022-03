Bauernregeln im März: Was die alten Weisheiten für den Frühling vorhersagen

Das Wetter ist unberechenbar. Selbst heutzutage ist nicht immer Verlass auf den Wetterbericht. Deshalb verlassen sich manche lieber auf die Bauernregeln.

Deutschland - Was bringt der Frühling? Was sagen die Bauernregeln über den März 2022 aus? Wird es noch länger kalt bleiben oder kann man schon bald mit dem T-Shirt in die Sonne? Es sind diese Fragen zum Wetter, die man sich alle Jahre wieder stellt, wenn der Winter sich langsam dem Ende neigt. Doch auch wenn die moderne Technik mit allerlei Messungen viele Daten zu Vorhersagen und Prognosen zur Verfügung hat, kann man nie ganz sicher sein. Anders treten die Bauernregeln in Erscheinung.

Jahrhunderte alt und simpel sagen Bauernregeln vermeintlich genau voraus, welches Wetter folgt, wenn an einem Tag Regen, Wind, Schnee oder Sonne zugegen sind - und das oft in leicht verständlicher Reimform, ganz ohne große Wissenschaft.

Bauernregeln im März: Was bringt der Monat 2022?

1. März: Regnet‘s stark zu Albinus, macht‘s dem Bauern viel Verdruss.

Regnet‘s stark zu Albinus, macht‘s dem Bauern viel Verdruss. Regnet es am ersten Tag des März - dem Gedenktag des heiligen Albinus von Angers - folgt ein schwieriges Jahr für Bauern. Eine ähnliche Bauernregel besagt: „Wenn es an Sankt Albin regnet, gibt es weder Heu noch Stroh.“ Auch sie bezieht sich auf den Gedenktag des heiligen Albinus von Angers.

3. März: Sankt Kunigund macht warm von unt’.

Sankt Kunigund macht warm von unt’. Wenn es am Tag der Sankt Kunigunde schönes Wetter gibt, wird das Wetter auch über das Jahr gut werden, so die Bauernregel. Eine weitere Variante ist: „Lachende Kunigunde, die bringt uns frohe Kunde.“ Doch schlechtes Wetter am 3. März bedeutet im Umkehrschluss: „War Kunigunde tränenschwer, so bleibt oft die Scheuer leer.“ Noch schlimmer soll es werden, wenn es Gewitter gibt: „Wenn’s donnert um die Kunigund, treibt’s der Winter noch lange bunt.“

6. März: Um den Tag des Fridolin, da zieht der letzte Winter hin.

Um den Tag des Fridolin, da zieht der letzte Winter hin. Mit dem 6. März - dem Tag des Sankt Fridolin - soll der Winter enden, besagt die Regel. In weiteren Auslegungen dieser Vorhersage sollen Schäfer ihre Schafe wieder auf die Weide bringen. Auch für die Landwirtschaft legt die Bauernregel hier das Datum, um wieder mit der Arbeit zu beginnen: „Nach dem Tag des Fridolein, da muss der Pflug auf dem Felde sein.“

7. März: Perpetua und Felizitas, die bringen uns das erste Gras.

Perpetua und Felizitas, die bringen uns das erste Gras. Am Tag der Märtyrerinnen Perpetua und der Felizitas soll der alten Bauernweisheit zufolge das Gras zu sprießen beginnen.

8. März: Wenn’s donnert um St. Cyprian, zieht man noch oft die Handschuh’ an.

Wenn’s donnert um St. Cyprian, zieht man noch oft die Handschuh’ an. Eine weitere Bauernregel, die unmissverständlich eine Vorhersage trifft, die leicht im Kopf bleibt. Ein Gewitter an diesem Tag des St. Cyprian im frühen März sagt demnach Kälte voraus, die sich noch länger halten wird.

10. März: 40 Ritter mit Eis und Schnee, tun dem Ofen noch 40 Tage weh.

40 Ritter mit Eis und Schnee, tun dem Ofen noch 40 Tage weh. Der Tag der 40 Märtyrer beziehungsweise der 40 Ritter hat den Bauernregeln nach hohes Gewicht. Das Wetter, das an ihm herrscht, wird demnach noch einige Zeit bleiben. Eine Variante lautet: „Wie das Wetter auf 40 Märtyrer fällt, 40 Tage dasselbe anhält.“ Eine andere Variante spricht sogar von sieben Wochen.

11. März: Sturm und Wind an Rosamunde bringen eine gute Kunde.

Sturm und Wind an Rosamunde bringen eine gute Kunde. Am 11. März ist der Tag der Märtyrerin Rosamunde. Wenn an diesem Tag starker Wind weht, soll bald gutes Wetter folgen. Spezifischer sagt es sogar eine andere Formulierung voraus: „Bringt Rosamunde Sturm und Wind, so ist Sybilla uns gelind.“ Der Tag der Sybilla ist der 29. April.

12. März: Weht um Gregori stark der Wind, noch 40 Tage windig sind.

Weht um Gregori stark der Wind, noch 40 Tage windig sind. Für den Tag des Gregorius stellen sich gleich mehrere Bauernregeln bereit, Anweisungen zu geben und sogar das Verhalten der Zugvögel vorherzusagen. So ist eine Regel, die an diesem Tag gilt: „Gregor zeigt dem Bauern an, dass im Feld er säen kann.“ Eine andere besagt, dass an ihm die Schwalben wiederkommen und am 24. August wieder davonziehen. Ein weiterer Punkt, der Tiere betrifft: „Nach dem Tag des Gregorei legt auch die wilde Ent’ ihr Ei.“

15. März: Lukretia feucht, Kornsäcke leicht.

Lukretia feucht, Kornsäcke leicht. Kurz, simpel und prägnant. Am Tag der St. Lukretia muss man der Bauernregel nach hoffen, dass es trocken bleibt. Sonst droht eine schlechte Ernte.

17. März: Sonniger Gertrudentag, Freud’ dem Bauer bringen mag.

Sonniger Gertrudentag, Freud’ dem Bauer bringen mag. Der Tag der St. Gertrude soll Aufschluss darüber geben, ob die Arbeit im Garten und auf dem Feld von Erfolg gekrönt sein wird. „Ist Gertrud sonnig, wird’s dem Gärtner wonnig.“ Ist das Wetter an diesem Tag gut, sollte man sich demnach ans Gärtnern machen. Doch wird es kalt, dann ist das ein Zeichen für kühles Wetter: „Sieht Sankt Gertrud Eis, wird das ganze Jahr nicht heiß.“

19. März: Ist es an Josephus klar, wird es ein gesegnet’ Jahr.

Ist es an Josephus klar, wird es ein gesegnet’ Jahr. Der schon am 11. März angesprochene Tag der St. Sibylla ist auch der Tag des St. Josef. Ist das Wetter an diesem Tag gut, soll das ein Zeichen für ein gutes Jahr sein. Hier ist der Winter auch nach den Bauernregeln ein für alle mal vorbei: „Wenn einmal Josephi ist, endet der Winter ganz gewiss.“

20. März: Wie das Wetter am Frühlingsanfang, so ist es den ganzen Sommer lang.

Wie das Wetter am Frühlingsanfang, so ist es den ganzen Sommer lang. Am kalendarischen Frühlingsanfang soll sich den Bauernregeln zufolge schon abzeichnen, wie das Wetter auf Dauer wird. In einer Variante der Regel soll das Wetter, mit dem der Frühling beginnt, auch das sein, womit der Sommer endet.

21. März: Wie das Wetter sich zeigt nach Benedikt eine Woche lang, so zeigt’s sich auch den ganzen Sommer lang.

Wie das Wetter sich zeigt nach Benedikt eine Woche lang, so zeigt’s sich auch den ganzen Sommer lang. Der Tag des St. Benedikt und des St. Lupicinius ist nicht nur ähnlich dem Frühlingsanfang. Er ist auch ein Anlass, die Saat auszutragen, besagen zahlreiche Bauernregeln: „Willst du Gerste, Erbsen, Zwiebeln dick, so säe sie nach St. Benedikt.“ Eine weitere Variante besagt, dass an diesem Tag die Sonne scheint.

23. März: Weht kalter Wind am Ottotag, das Wild noch vier Wochen Eicheln mag.

Weht kalter Wind am Ottotag, das Wild noch vier Wochen Eicheln mag. Eine weitere Vorhersage der Bauernregeln besagt, dass ein kalter Wind am Tag des St. Otto vier weitere kalte Wochen nach sich zieht. Wild frisst über den Winter Eicheln, da diese eine Nährstoffquelle sind, die auch in der kalten Jahreszeit auffindbar ist.

24. März: Scheint auf Sankt Gabriel die Sonn’, hat der Bauer viel Freud’ und Wonn’.

Scheint auf Sankt Gabriel die Sonn’, hat der Bauer viel Freud’ und Wonn’. Der Gedenktag des Erzengel Gabriel wurde zwar im vergangenen Jahrhundert auf den 29. September verlegt, die Bauernregel bezieht sich jedoch auf das ursprüngliche Datum. Auch dieser bringt bei gutem Wetter angeblich eine gute Ernte.

25. März: War vor Mariä Verkündung der Nachthimmel hell und klar, bedeutet es ein gutes Wetterjahr.

War vor Mariä Verkündung der Nachthimmel hell und klar, bedeutet es ein gutes Wetterjahr. Am Tag von Mariä Verkündung weißt ein klarer Nachthimmel auf gutes Wetter für den Rest des Jahres hin, so die Bauernregel. Jedoch gibt es noch weitere Vorhersagen, die mit dem Datum zusammenhängen. So kehren auch hier die Schwalben laut der Regel zurück und Frost nach diesem Tag soll keine allzu große Bedrohung für die Ernte mehr sein: „Die Maria bindet die Reben auf und nimmt auch noch leichten Frost in Kauf.“ Doch eine andere Bauernregel dieses Tages sagt auch: „Hat’s nach der Mariennacht gefroren, werden noch 40 Fröste geboren.“

26. März: Ist es um Ludger draußen feucht, bleiben auch die Kornböden leicht.

Ist es um Ludger draußen feucht, bleiben auch die Kornböden leicht. Wie schon am 15. März gilt auch am Tag von St. Ludger: Wenn es nicht trocken bleibt, wird die Ernte schlecht. Zumindest, wenn es nach der Bauernregel geht.

27. März: Ist an Rupert der Himmel wieder rein, so wird er’s auch im Juli sein.

Ist an Rupert der Himmel wieder rein, so wird er’s auch im Juli sein. Das Wetter am Tag des St. Rupert soll direkt einen Ausblick auf das Wetter im Juli geben. Regnet es hier, soll es auch zwei Monate später regnen. Ist es schön, wird der Sommermonat schön.

29. März: Wie St. Berthold gesonnen, so der Frühling wird kommen.

Wie St. Berthold gesonnen, so der Frühling wird kommen. Einen Ausblick auf die weitere Wetterlage soll der Tag des St. Berthold geben. Sein Wetter gibt der Bauernregel nach an, wie der restliche Frühling wird.

30. März: Wie der 30. März, so der Sommer.

Wie der 30. März, so der Sommer. Im selben Sinne verhält es sich bei den Bauernregeln mit dem 30. März. Je nachdem, was das Wetter an diesem Datum macht, wird der Sommer warm, kalt, windig oder verregnet.

31. März: Wie der 31. März, so der Herbst.

Wie der 31. März, so der Herbst. Den Abschluss der Bauernregeln im März macht eine Regel, die denen der beiden vorangegangenen Tage ähnelt. Mit dem Unterschied, dass sie sich in ihrer Vorhersage auf den Herbst bezieht.

Bauernregeln im März 2022: Ein Regelwerk aus einer alten Zeit

Dass sich das Wetter nicht an Weisheiten und damit auch nicht an Bauernregeln im März 2022 hält, lässt sich immer wieder beobachten. Selbst wenn jede Menge Daten über Windrichtungen, Tiefdruckgebiete und Hochdruckgebiete vorliegen, so lässt sich nie mit absoluter Sicherheit vorhersagen, wie das Wetter genau über die kommenden Monate wird. Manchmal ändern sich aktuellen Vorhersagen täglich.

Und doch hat es einen Grund, dass die Bauernregeln über lange Zeit immer weitergegeben wurden. Die sind aus den Beobachtungen vieler Generationen von Landwirten entstanden, die ihre Erkenntnisse und Mutmaßungen über Zusammenhänge immer wieder weitergegeben haben. Ein pauschales Urteil, dass sämtliche Regeln Humbug seien, lässt sich also nicht aussprechen.

Eine hundertprozentige Sicherheit bieten die Regeln zwar nicht, aber trotzdem gibt es unter den Bauernregeln im März so manche mit überraschend hoher Trefferquote. (mda)