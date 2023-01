Konkreter Aufruf oder Witz? Baumarkt verkauft „Klimaakvisten-Starterpaket“

Von: Christoph Gschoßmann

In diesem Baumarkt gibt es das „Klimaaktivisten-Starterpaket“. © Twitter/Plueschbach

Klima-Kleber - einige verstehen ihre Vorgehensweise, anderen sind sie ein Dorn im Auge. Ein Baumarkt nahm die Thematik mit Humor.

München - Eine kleine Tube Kleber - wer hätte vor ein paar Jahren gedacht, dass so ein unscheinbares Handwerks-Hilfswerkzeug einmal derart in die Mitte der politischen Diskussion rückt? Kaum etwas steht so für den Aktivismus junger Menschen, die sich unter der Federführung der Gruppe der „Letzten Generation“ mithilfe von Sekundenkleber auf Straßenkreuzungen oder gar Flughäfen festkleben, um auf den Klima-Notstand aufmerksam zu machen und ihren Forderungen nach einem Tempolimit oder dem Kohleausstieg Gehör zu verschaffen. Dies ging bereits so weit, dass bestimmte Arten Kleber aufgrund „behördlicher Beanstandung“ zurückgerufen wurden. Doch nicht alle Märkte machen es den Aktivisten schwer. Andere nehmen die Sache gar mit Humor - wie ein bestimmter Baumarkt.

„Klimaaktvisten-Starterpaket“ im Baumarkt zu kaufen

Eine Twitter-Userin teilt ein Foto, das sie in ihrem Baumarkt aufgenommen hat - wenn man sich die orangen Regale ansieht, könnte es sich um einen Obi handeln. Doch die Aufmerksamkeit zieht ein besonderer weißer Aufsteller auf sich, der dem Kunden Klebetuben näherbringen will. Überschrieben ist er mit der Beschreibung „Klimaaktvisten-Starterpaket“.

Die Verbraucherin freut sich offenbar darüber, kommentiert mit „Unser Baumarkt“, einem Tränen lachenden Emoji und einem „Augen-zu-Äffchen“. Man darf annehmen, dass auch der Filialleiter oder die Filialleiterin den Aktivisten eher positiv gesonnen ist, oder zumindest die Thematik nicht allzu ernst nimmt. Es ist auch nicht überliefert, ob der angebotene Kleber überhaupt mit Asphalt funktioniert. Über solche Feinheiten hat sich die Baumarktleitung aber wohl gar keine Gedanken gemacht.

Dass man das Klima-Thema nicht sonderlich ernst nimmt, ist bei vielen Mitbürgern gewiss nicht der Fall: Auf einer Straße in der Hauptstadt Berlin kam es zuletzt zur Eskalation, als ein Auto durch eine menschliche Blockade von Klima-Aktivisten bretterte. (cgsc)