VW in Baunatal: 100 Leiharbeiter-Jobs akut gefährdet - Hunderte weitere stehen auf der Kippe

Bis zu 600 Leiharbeiter-Stellen stehen laut Betriebsratschef Carsten Bätzold insgesamt bis Ende Januar zur Diskussion. 100 Jobs sind ganz akut gefährdet. Und: Nach Schließtagen am 4. und 5. Oktober seien weitere Schließtage – zumindest in Teilbereichen des Werkes – schon Ende Oktober möglich, sagt Bätzold im Gespräch mit der HNA.

Rückläufige Verkaufszahlen in der Branche gingen auch an Volkswagen nicht spurlos vorüber, betont der Betriebsratsvorsitzende im zweitgrößten deutschen Volkswagenwerk mit rund 17.000 Beschäftigten.

Für 100 Leiharbeiter, deren Vertragslaufzeit im Sommer gerade erst um fünf Monate von 31. August auf 31. Januar verlängert worden war, sieht es mit Blick auf eine Weiterbeschäftigung schlecht aus. Laut Bätzold ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die Verträge nicht noch einmal verlängert werden.

+ Carsten Bätzold, Betriebsratsvorsitzender VW Baunatal. © Christian Hedler

„Die Lage ist so, wie sie ist“, sagt er zu den konjunkturellen und strukturellen Schwierigkeiten in der Autoindustrie. „Nach Einschätzung des Betriebsrates wird die Weiterbeschäftigung dieser Mitarbeiter nicht gelingen.“ Um den Fortbestand der anderen 500 Stellen werde immer noch mit dem Vorstand gestritten, sagt Bätzold weiter. Die weitere Richtung wolle Wolfsburg in einem Eckpunktepapier als Ergänzung zu der im Juni vorgelegten „Roadmap Digitale Transformation“ festlegen.