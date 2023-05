Mitten im Mai: Fünf Meter Schnee auf der Zugspitze – „erhebliche“ Warnung für Tirol

Von: Johannes Welte

In Tirol gingen in diesen Tagen mehrere Lawinen nieder. © Screenshot: Twitter/Skigebiet Contamines-Montjoie

Der Mai sollte eigentlich den Frühsommer einläuten, doch auf den Bergen in Bayern und Tirol herrscht tiefster Winter mit Schnee.

Garmisch-Partenkirchen/Innsbruck – Am Mittwochvormittag kämpfte sich die Stammbesatzung auf der Aussichtsterrasse des Zugspitzhauses mit Schneepflug und Schaufeln durch 60 Zentimeter Neuschnee, der über Nacht gefallen war. Offiziell werden 2,60 Meter gemeldet. So viel Schnee lag den ganzen Winter lang nicht auf Deutschlands höchstem Berg. Und es sollen bis nächste Woche noch mal 60 Zentimeter dazukommen – bei Dauerfrost. Laut Zugspitzbahn türmen sich die Schneemassen teilweise sogar auf fünf Meter.

Donnerstagmorgen am Zugspitzhaus: 60 Zentimeter Schnee werden geräumt © foto-webcam.eu

Schnee auf den Bergen in Bayern und Tirol: Bereits mehrere Lawinen im Mai niedergegangen

Das heißt auch Lawinenalarm. „Im Tagesverlauf kann es vereinzelt zur Bildung von Nassschneelawinen kommen. Auch Wechtenbrüche stellen in den Hochlagen eine potenzielle Gefahrenquelle dar“, gibt der bayerische Lawinenwarndienst bekannt. Im benachbarten Tirol ist die Lage noch gefährlicher: „Wir rechnen mit einigen spontanen Lawinenabgängen, die teilweise auch groß sein können“, warnt Patrick Nairz vom Lawinenwarndienst des Landes im ORF.

In den vergangenen Tagen seien bereits Lawinen aufgrund der zunehmenden Durchnässung von selbst abgegangen. „Jetzt wird es aufgrund der zunehmenden Zusatzbelastung des Neuschnees der Fall sein“, so Nairz.

Schnee im Mai: Auch in niederen Lagen könnte es gefährlich werden

Die Lawinengefahr sei jetzt sogar „erheblich“. Die Gefahrensituation betreffe hauptsächlich sehr steile Hänge oberhalb von 2500 Metern sowie den hochalpinen Bereich über 3000 Metern. Aber auch im schneefreien, niedrigeren Gelände sei Vorsicht geboten, sagt Nairz. „Es ist in der Höhe einfach gefährlich. Wer derzeit unterwegs ist, muss sich über das erhöhte Risiko bewusst sein.“

Auf der Zugspitze besteht die Gefahr nur für Skitourengeher. Denn laut Verena Tanzer, Sprecherin der Zugspitzbahn, sind die Skilifte seit 1. Mai geschlossen und die Wanderwege auch nicht geräumt. Unter der Woche fährt keine Zugspitzbahn, am Vatertag und den Freitag darauf (18. und 19. Mai) fährt sie und ab 25. Mai wieder täglich.

