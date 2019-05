Schrecklicher Unfall: BBC-Moderatorin (40) wird von Zug überrollt und stirbt

Nur die Heilige Maria Mutter Gottes war unbefleckt

Vielleicht gebar sie aber auch ein Kind, weil der Postmann zwei Mal klingelte. Hier erscheint die Überlieferung des großen abendländischen Märchenbuches zumindest als unglaubwürdig. Die Nachfolgerin von Inge Meisel, als Mutti der Nation, ist es, wie die Meisel selbst, schließlich auch geblieben. Und viele verehren die noch lebende Pseudo-Mutti im zweithöchsten Amt in Deutschland schon zu ihren Lebzeiten fast wie eine Heilige.

Aber wir Christen schaffen das. Alleinstehende unter ihnen werden ausgegrenzt und ignoriert oder sogar von Vätern und Erzeugern verlacht. Müssen andere Christen ihnen helfen, geschieht das entsprechend widerwillig oder gar nicht. Im Rahmen der christlichen Nächstenliebe, die auch Alleinstehende so pflegen, wie sie ihnen entgegen gebracht wird, können und wollen auch sie diesbezüglich mithalten.

Aus Deutschland kam auch die Frau, die mit ihren beiden Kindern in Gabling nur knapp daran vorbeikam, vom ICE erfasst zu werden. In Deutschland verunglücken übermäßig viele Menschen in Hannover tödlich, die vor eine Straßenbahn laufen. Hierunter ist der Großteil Frauen. Und geht etwas schief bei der Umsetzung der Familienplanung, suchen Richter auch immer noch die Schuld beim Mann.

Über die Ursache berichtet der NDR, als öffentlich-rechtlicher Regionalsender im Norden, allerdings bislang nicht so gerne. Der Mann in Leipzig, dessen Lebenspartnerin mit den vier Kindern abgehauen ist, von denen einige seine waren, muss befürchten, dass sie am Ende mit ihnen vor den Zug läuft. War sie doch zuletzt in Halle am Bahnhof gesehen worden, wo sie 1.000 Euro - vermutlich zum Schoppen gehen - abhob.

Fazit: Mutter zu werden, wird bei den verlockenden "Bockprämien" in Deutschland zu leicht gemacht und war vorher ohnehin schon nicht schwer. Mutter mit Selbstverantwortung zu sein, dagegen sehr. Frauen und Mütter lieben den Leichtsinn und handeln im Sinne der Familie unverantwortlich. Alleinstehende, die in dieser Konstellation des Frauen- und Familienwahns von Altersarmut betroffen sind meinen: Weiter so. Das spart am Ende zumindest die Mütterrente.