Frau wacht auf eigener Beerdigung im Sarg auf - Familie hofft nur kurz

Von: Christoph Gschoßmann

Eine Frau wachte in einem Sarg (wieder) auf - kurze Zeit starb sie (Symbolbild). © picture alliance/dpa / Bernd Thissen

Eine Frau aus Peru hätte nach einem Autounfall vielleicht gerettet werden können, doch wurde versehentlich für tot befunden. Bei ihrer Beerdigung wachte sie auf.

Lambayque (Peru)/München - Es klingt wie eine Geschichte aus einem Horrorfilm: Eine Frau stirbt, ihre Leiche wartet in einem Sarg darauf, dass die Angehörigen bei der Beerdigung von ihr Abschied nehmen. Plötzlich hört man Geräusche aus dem Sarg - sie ist nicht tot, sie lebt noch.

Labmayque/Peru: Für tot gehaltene Frau wacht auf eigener Beerdigung auf

In der 58.000-Einwohner Stadt Lambayque in Peru erlebten die Verwandten und Freunde von Rosa Isabel Cespede Callaca am 26. April 2022 genau dies. Callaca starb mit nur 36 Jahren bei einem tragischen Verkehrsunfall, bei dem auch ihr Schwager ums Leben kam und drei Neffen schwer verletzt wurden. Während der Trauerfeier hörten die Hinterbliebenen Klopfgeräusche aus dem Inneren des Sarges. Sofort wurde dieser geöffnet, und tatsächlich: Callaca gab Lebenszeichen von sich. Es sollen sogar Videoaufnahmen davon existieren, wie sie ihre Augen öffnet. Auch ein Mitarbeiter des Friedhofs bestätigte dies, wie die Daily Mail berichtet.

Rosa Callaca wurde also von ihrer eigenen Beerdigung auf schnellstem Weg ins Krankenhaus gebracht. Videos zeigen die hektischen Szenen und die bestürzten und aufgebrachten Besucher der Beerdigung. Eine Tante sagte laut Medienberichten: „Wir wollen wissen, warum meine Nichte reagiert hat, als wir sie zur Beerdigung gebracht haben. Wir haben die Videos, in denen sie den Sarg schiebt und berührt."

Peru: Hätte Rosa Callaca gerettet werden können?

Die kurzzeitige Hoffnung darauf, dass die Frau weiterleben kann, hielt nicht lange vor. Obwohl sich ihre Vitalfunktionen kurzzeitig verbesserten, als sie an lebenserhaltende Maschinen angeschlossen wurde, starb sie kurze Zeit später im Krankenhaus Ferrenafe, diesmal zweifelsfrei.

Wie kam es zu dem schrecklichen Missverständnis? Wie konnte eine lebendige Frau für tot befunden und in einen Sarg gelegt werden? Und hätte Callaca vielleicht gerettet werden können? Genau diese Fragen stellt sich nun die Familie. Vermutungen der Verwandten wurden laut, dass Callaca nur ins Koma gefallen sei. Die Polizei will den Fall untersuchen und feststellen, ob jemand im Krankenhaus fahrlässig gehandelt hat. (cg)

