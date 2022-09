Schrecksekunden bei Queen-Beerdigung: Polizist bricht zusammen, auch Palast-Mitarbeiter kollabieren

Rund um Trauerzug

Am Rande der Beerdigung der Queen kam es zu einigen Zwischenfällen. Mehrere Menschen kollabierten - unter anderem auch ein Polizist.

München/London - Queen Elizabeth II. verstarb am 8. September im Alter von 96 Jahren. Am Montag fand das Begräbnis der Queen in einer langen Zeremonie statt. Neben den Familienmitgliedern waren auch andere hohe Gäste wie US-Präsident Joe Biden oder Frankreichs Präsident Emmanuel Macron bei der Beerdigung. Etwa 4000 Einsatzkräfte waren im Dienst. Dabei kam es zu einem Zwischenfall. Ein Polizist wurde während seines Einsatzes ohnmächtig und musste mit einer Trage weggebracht werden.

Beerdigung von Queen Elizabeth II. - Polizist wird ohnmächtig

Der Polizist brach kurz bevor die Prozession die Prachtstraße „The Mall“ entlang ging, zusammen. Er selbst stand in der Nähe des Parlamentsplatzes. Kollegen der Streitkräfte und Mitglieder der Royal Navy brachten ihn auf einer Trage weg, Minuten bevor der Sarg der Queen durchkam. Sein Zustand bleibt unbestätigt, wird aber nicht als ernst angesehen, wie die Seite The Mirror berichtete. Der Polizist war jedoch nicht der einzige, der während der Beerdigung zusammenbrach.

+ Ein Polizist kollabierte bei der Beerdigung von Queen Elizabeth II. © Bernat Armangue/dpa

Wie Dailymail berichtete, sollen zwei Musiker, ein Mitglied des Haushaltspersonals des Buckingham Palace und ein Mitglied des Gurkha-Regimentes während der Beerdigung zusammengebrochen sein. Ernsthaft in Gefahr befand sich jedoch niemand. Bereits wenige Tage zuvor kam es zu einem ähnlichen Fall. Als eine Wache neben dem Sarg der Queen im Westminsterpalast stand, auf ihn aufpasste, kollabierte dieser.

Tod von Queen Elizabeth II. - Zahlreiche Sanitäter im Einsatz

Zu weiteren Zwischenfällen kam es, als die Menschen für die Queen Schlange standen, um sich von ihr zu verabschieden. So berichtete The Mirror weiter, dass Hunderte Menschen medizinische Hilfe brauchten. Auch nachts standen die Menschen Schlange, um sich von der Queen zu verabschieden, wobei die Temperaturen auf 4 Grad Celsius fielen. Dabei wurden sogar 19 Menschen ins Krankenhaus eingeliefert. (vk)

