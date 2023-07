Bei Berlin: Möglicherweise Löwin entlaufen

Teilen

Ein gefährliches Wildtier ist in der Nacht zum Donnerstag in Brandenburg entlaufen und wird nun gesucht. © Sven Käuler/dpa

Zahlreiche Anwohner in Berlin und Brandenburg werden in der Nacht von einer Warnung aus dem Schlaf gerissen: Eine Wildkatze soll unterwegs sein - möglicherweise eine Löwin.

Kleinmachnow - Im Süden von Berlin ist in der Nacht ein Wildtier entlaufen - es könnte sich nach Angaben der Polizei um eine Löwin handeln. Das sagte ein Polizeisprecher in Brandenburg an der Havel. Anwohner werden vor dem Verlassen ihrer Wohnung gewarnt.

Wie die Polizei auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur am frühen Morgen mitteilt, suchen Einsatzkräfte mit Hubschraubern in Kleinmachnow und angrenzenden Gemeinden nach dem Tier. Unter anderem wird die Bevölkerung mithilfe von Warnapps gewarnt. Nach Angaben von Anwohnern war die ganze Nacht über mindestens ein Hubschrauber über der Stadt im Einsatz.

Die Polizei erfuhr nach eigenen Angaben durch Zeugen von dem Wildtier. Diese hätten Videos aufgenommen, wie die Raubkatze ein Wildschwein gejagt und erlegt habe.

Kleinmachnow liegt am südlichen Stadtrand von Berlin. Die Stadt hat rund 20.000 Einwohner. dpa