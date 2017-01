Tödlicher Schuss bei Polizeieinsatz in Berlin

Berlin - Tödlicher Ausgang eines Polizeieinsatzes in Berlin: Eine Person ist in ihrer eigenen Wohnung durch eine Dienstwaffe so schwer verletzt worden, dass sie starb.

Bei einem Polizeieinsatz in Berlin ist am Dienstag ein Mensch erschossen worden. Der tödliche Schuss kam aus einer Dienstwaffe, wie eine Polizeisprecherin sagte. Die Person starb in einer Wohnung. Sie war den Angaben zufolge womöglich psychisch krank. Ob es sich um einen Mann oder eine Frau handelte, sagte die Polizei noch nicht. „Nähere Details müssen wir vor Ort klären“, sagte die Sprecherin weiter. Auch Angaben über die Art des Einsatzes gab es zunächst nicht.

