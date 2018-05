Suche über Twitter: Frau verliert Ehering - der taucht an kurioser Stelle wieder auf

Bei der Internetkonferenz re:publica verlor eine Teilnehmerin ihren Ehering. Auf Twitter startete sie einen Suchaufruf nach dem persönlichen Schmuckstück, das an ganz anderer Stelle wieder auftauchte.

Berlin - Dank eines Hilferufs bei Twitter hat eine Teilnehmerin der Berliner Internetkonferenz re:publica ihren verlorenen Ehering wiederbekommen.

Eine andere Teilnehmerin entdeckte den Ring in ihrem Beutel - und wusste durch den mehr als 400 Mal geteilten Tweet, wer den gold-schwarz-weißen Ring aus Versehen dort hatte hineinfallen lassen. „Der Ring ist gefunden!“, twitterte Finderin Carmen Hillebrand am Freitag.

Die ganz unglaubliche und eh super nette Carmen hat meinen Ehering gefunden!!! Twitter rockt, Danke an alle die mitgeholfen haben. Ihr seid großartig #RP18 https://t.co/snMlO0mKER — Claudia Sommer (@csommer) 4. Mai 2018

Die aus Frankfurt am Main zur Konferenz gereiste Claudia Sommer hatte den Verlust bei der Rückfahrt am Donnerstag bemerkt. „Mir war klar, wenn ich eine Chance haben möchte, ihn wieder zu bekommen, muss ich das sofort auf Twitter posten“, erklärte sie der Deutschen Presse-Agentur. Sie nahm ein Foto vom ähnlich aussehenden Ring ihres Mannes auf und veröffentlichte es. Einen halben Tag später kam die erlösende Botschaft. „Unglaublich“, meinte Sommer. Finderin Hillebrand möchte „das gute Stück“, so Sommer, nun persönlich nach Frankfurt bringen.

dpa

