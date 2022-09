55 Richter und Staatsanwälte gehen in Belgien ins Gefängnis – freiwillig

Kurioses Experiment

Vordergründig kurios, bei näherem Hinsehen allerdings ernst: In Belgien beginnt ein bislang einzigartiges Gefängnis-Experiment: 55 Juristen werden bewusst als „Insassen“ in Haft genommen.

Brüssel – Zumindest im Rahmen des Brettspiels Monopoly war wohl ein jeder schon einmal im Gefängnis. Ebenso wenig beeindruckend wie die dortige Haft stellen sich nicht wenige einen wirklichen Aufenthalt in der Justizvollzugsanstalt vor. Die Verharmlosung und bisweilen sogar Glorifizierung der Zeit im „Knast“ ist Gegenstand einiger Strömungen zeitgenössischer Musik. Doch wie lebt es sich wirklich hinter Gittern? Um das herauszufinden, startete in Belgien nun ein Experiment der besonderen Art. 55 Juristen wurden dafür inhaftiert.

Belgien: 55 Richter und Staatsanwälte sitzen im Gefängnis – als Häftlinge

„Die Richter und Staatsanwälte wissen natürlich, wie es in einem Gefängnis abläuft“, weiß der belgische Justizminister Vincent Van Quickenborne. Zwischen theoretischem Wissen und tatsächlichem Erleben gibt es allerdings nicht selten einen Unterschied, wie beispielsweise auch Tennislegende Boris Becker im Rahmen der Haft schmerzlich erfahren musste. Dieser Differenzierung wegen wurden am Samstag, 17. September, 55 Juristen im Brüsseler Stadtteil Haren kurzerhand hinter schwedische Gardinen verfrachtet. Die Teilnehmer des Experiments sind nun die einzigen Insassen des neuen Gefängnisses, das Ende September in Betrieb genommen werden und 1200 Straftäter beherbergen soll.

Quickenborne zufolge solle die Inhaftierung der Richter und Staatsanwälte aber nicht nur dazu dienen, persönlich die Erfahrung eines Freiheitsentzuges zu machen. Vielmehr solle der Aufenthalt im Gefängnis in jeder Hinsicht so realistisch wie möglich gestaltet werden. Die 55 „Häftlinge“ müssen demnach auf die Anweisungen des Gefängnispersonals hören, dürfen keine Handys benutzen und um 22 Uhr, so das Justizministerium, ginge das Licht aus. Weiterhin müssten die Teilnehmer in der Küche und der Wäscherei arbeiten.

Belgien sperrt Juristen ein: Darum gehen Richter und Staatsanwälte nun ins Gefängnis

Grund des Experiments ist nicht nur, dass die Haft der 55 Richter und Staatsanwälte dem Gefängnispersonal als Generalprobe dient, sondern auch, dass die Juristen die Haftbedingungen am eigenen Leib erfahren. Bis zum Sonntagnachmittag, 18. September, sollen sie dort wie Häftlinge behandelt werden, da diese Erfahrung den Justizbeamten dabei helfen könne, zu verhängende Strafen fundierter zu wählen. Anders als echte Häftlinge können die Freiwilligen das Experiment aber jederzeit abbrechen - etwa wenn sie „Schwierigkeiten haben, den Gefängnisaufenthalt zu ertragen“. (askl)

