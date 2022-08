Beziehungsstreit? Mann schießt auf Balkon um sich - mit fast 1,6 Promille

Von: Marcus Giebel

Einsatz nach Schusswaffengebrauch: In Bensheim nimmt die Polizei einen 37-Jährigen fest. (Symbolbild) © IMAGO / aal.photo

Ein 37-Jähriger hantiert in einem Mehrfamilienhaus mit einer Schreckschusspistole herum. Das ruft die Polizei auf den Plan. War es die Folge eines Beziehungsstreits?

München - Als Schüsse in einem Mehrfamilienhaus fielen, war es Zeit, die Polizei einzuschalten. Folglich alarmierte eine Zeugin die Einsatzkräfte. Die rückten am Montagnachmittag (1. August) gegen 16.30 Uhr in Bensheim bei Darmstadt aus, um die mögliche Gefahrenlage zu überprüfen.



Ein 37-Jähriger hatte nach ersten Erkenntnissen mit einer Schreckschusspistole in seiner Wohnung und auf dem Balkon um sich geschossen und andere Anwohner wenig überraschend in Angst und Schrecken versetzt. Wie die Polizei berichtet, sei niemand verletzt worden. Die Zeugin und ein anderer Bewohner hatten das Wohnhaus bereits zuvor verlassen. Da sich keine weiteren Personen im Gebäude aufhielten, bestand „keine Gefahr für Dritte“.

Polizeieinsatz ins Bensheim: Spezialeinsatzkräfte suchen Wohnung auf und nehmen 37-Jährigen fest

Schließlich rückten Spezialeinsatzkräfte an und verschafften sich Zugang zu der Wohnung des Mannes. Dort fanden sie ihn schlafend in seinem Bett vor und nahmen ihn fest. Der 37-Jährige musste sich einem Atemalkoholtest unterziehen, der einen Wert von 1,54 Promille offenbarte.

Die Polizei stellte auch die Pistole sicher. Erste Ermittlungen weisen demnach darauf hin, dass Beziehungsstreitigkeiten Auslöser des Verhaltens gewesen sein könnten. Es werde geprüft, ob der Mann in einer Fachklinik untergebracht werden könnte - um seine Mitmenschen zumindest vorerst vor ihm zu schützen.

Während des größeren Polizeieinsatzes musste der Bereich rund um das Haus weiträumig abgesperrt werden. (mg)

