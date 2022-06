Dritte Merkur-Mission: Sonde „BepiColombo“ rast am Planeten vorbei und liefert neue Bilder

Von: Antonio José Riether

Teilen

Die Raumsonde „BepiColombo“ flog zum zweiten Mal an ihrem Zielort Merkur vorbei. © ESA/ATG medialab/dpa

Die Merkur-Sonde „BepiColombo“ flog in Höhe von 200 Kilometern am Merkur vorbei, bald könnte sie Antworten auf offene Fragen zum wenig erforschten Planeten liefern.

Darmstadt - Die vierteilige Raumsonde „BepiColombo“ raste am vergangenen Donnerstag zum zweiten Mal direkt an ihrem Zielort Merkur vorbei. Am 20. Oktober 2018 startete die aus dem Kontrollzentrum in Darmstadt gesteuerte Sonde ihre sieben Jahre dauernde Mission auf dem sonnennächsten Planeten und lieferte dabei zum zweiten Mal nach Oktober 2021 neue Bilder. Hauptsächlich geht es beim Kooperations-Projekt der europäischen Weltraumorganisation ESA und der japanischen Raumfahrtbehörde JAXA jedoch um neue Erkenntnisse.

„BepiColombo“ erforscht den Merkur: Sonde könnte offene Fragen der letzten Mission beantworten

Beim Passieren des Himmelskörpers sei alles gut gelaufen, teilte Simon Plum, Leiter des Esa-Missionsbetriebs der Deutschen Presse-Agentur mit. „BepiColombo“ ist nach Mariner 10 in den Jahren 1974 und 1975 sowie dem Messenger-Orbiter von 2011 bis 2015 erst die dritte Mission zum Merkur. Der Planet ist noch relativ unerforscht, da er der Sonne am nächsten steht und somit am schwersten zu beobachten ist.

Die letzte Mission des Messenger-Orbiters wurden einige Fragen aufgeworfen. So zeigte der Merkur geologische Eigenheiten, die bislang nicht an anderen Planeten festgestellt worden, beispielsweise die „Hollows“, also Mulden, die wohl durch Ausgasungen an der Oberfläche entstehen. Diese konnten auf den neuen Fotos festgestellt werden. Auch die chemische Komposition der Merkur-Oberfläche war nicht wie erwartet, die „BepiColombo“ soll auch hier neue Erkenntnisse bringen.

Merkur-Sonde „BepiColombo“: Zwei Milliarden Euro teure Mission gipfelt 2025

Ähnlich wie auf anderen Planeten scheint die Außenseite des Merkur von tektonischer sowie vulkanischer Aktivität zu zeugen. Die insgesamt zwei Milliarden Euro teure Mission könnte auch Aufschluss über die geologische Vergangenheit des Planeten geben. Des Weiteren soll sie dazu beitragen, die Ursprünge des Sonnensystems besser zu verstehen.

Blick in die Tiefen des Universums – So sieht „Hubble“ das Weltall Fotostrecke ansehen

Sechs Mal muss die Sonde noch am Merkur vorbeifliegen und damit abgebremst werden, bevor diese im Jahr 2025 endgültig die Umlaufbahn erreicht. Die große Anziehungskraft der Sonne ist der Grund für dieses Manöver, der nächste Vorbeiflug wird erst in einem Jahr stattfinden. In drei Jahren sollen die zwei Satelliten an Bord planmäßig die Oberfläche sowie das Magnetfeld des Himmelskörpers untersuchen. Auch die hochauflösenden wissenschaftlichen Kameras kommen erst in der Umlaufbahn des Merkur zum Einsatz.

Der Merkur war einer von fünf Planeten, die sich kürzlich in einem seltenen Himmelsphänomen in einer Reihe anordneten - ein Ereignis, das sich nun für mehrere Jahre nicht mehr zu beobachten lässt. (ajr)