Alpen-Drama in Österreich: Arnold Schwarzenegger trauert in besonderer Kleidung um Bergretter-Freund

Von: Martina Lippl

Tödliches Bergdrama auf dem Dachstein (Österreich): Arnold Schwarzenegger (Archivfoto) trauert um steirischen Freund. © Lise Åserud/imago

Ein tragischer Bergunfall am Dachstein (Österreich) erschüttert Arnold Schwarzenegger. Ein Bergretter ist ums Leben gekommen – ein Freund.

Ramsau – Am Ostermontag ereignete sich auf dem Dachstein ein schweres Unglück. Ein Bergretter aus Ramsau am Dachstein stürzte vor den Augen seiner Kameraden in den Tod. Trotz Erster-Hilfe und Reanimations-Maßnahmen verstarb der 46-Jährige noch an der Unfallstelle. Die Trauer um den Bergretter in Ramsau ist groß – doch auch über seine Heimat hinaus. Arnold Schwarzenegger (75) reagiert bewegt auf die Nachricht aus Österreich. Der Star wendet sich auf Facebook direkt an Familie und Angehörige. Dazu postet der „Terminator“ stolz ein Foto.

Tödliches Bergdrama in Österreich: Arnold Schwarzenegger trauert um Freund

Schwarzenegger trägt auf dem Post in einer Trachtenjacke – einen sogenannten „Schladminger“. Ein Zeichen der tiefen Verbundenheit, wie dann aus seinen einfühlsamen Worten zu erfahren ist. Denn, die Jacke ist für den gebürtigen Steirer etwas ganz Besonderes.

Der 46-jährige Bergretter war auch als Schneider der sogenannten Schladminger Janker bekannt. Der traditionelle Janker ist aus Loden gefertigt, aber mehr als das. In der Gegend um Schladming-Dachstein geht der Jancker auf die alte „Bekleidungskultur des steirischen Ennstals zurück“, wie Unwissende auf der Tourismus Webseite Schladming-Dachstein nachlesen können. Die hüftlange Jacke aus gewalkter Schafwolle wird demnach oft auch nur als „Schladminger“ bezeichnet.

„Liebe Familie Schrempf“, schreibt Arnold Schwarzenegger. Er sei zutiefst betroffen von der Nachricht vom tragischen Tod. „Meine Gedanken und Gebete sind bei euch allen in der Ramsau, wo ich oft Gast sein durfte.“ Er trage mit Stolz einen „Schladminger“, den offenbar der Vater, des Verstorbenen gefertigt hat. Mathias habe Schwarzenegger schon als Lehrling kennengelernt. Am Ende zeichnet er mit „Euer dankbarer Freund Arnold“.

Die Beerdigung von Arnies Freund findet am Donnerstag (13. April) in seiner Heimatgemeinde statt. Aus der Traueranzeige geht hervor, dass der verstorbene Schneidermeister, Obmann der Trachtenmusikkapelle Ramsau am Dachstein und Bergretter war. (ml)