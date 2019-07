Missbraucht und verprügelt - 15-Jährige blutüberströmt aufgefunden

Im Ruhrgebiet kam es offenbar zu einem brutalen sexuellen Übergriff. Dabei wurde eine 15-Jährige in Bergkamen blutüberströmt zurückgelassen.

Bergkamen - Eine schreckliche Tat hat sich am Wochenende in Nordrhein-Westfalen ereignet: Eine 15-Jährige wurde am Samstagabend offenbar Opfer eines brutalen Übergriffs.

Ein unbekannter Täter hatte das Mädchen Berichten zufolge auf dem Weg zum Bahnhof angesprochen und soll von ihr Geschlechtsverkehr gefordert haben. Anschließend habe er dem Opfer mit einer Pistole mehrfach an den Kopf geschlagen und es dann sexuell missbraucht.

Bergkamen: Missbraucht und verprügelt! Mädchen in NRW blutüberströmt gefunden

„Er ist äußerst brutal vorgegangen“, sagte ein Polizeisprecher. Der Mann konnte entkommen. Noch in der Nacht leitet die Polizei eine Fahndung ein. Bei dem Täter handelt es sich offenbar um einen 1,80 Meter großen Mann mit osteuropäischem Akzent, wie unter anderem wa.de* berichtet.

Bereits in der vergangenen Woche war es in Mülheim zu einer schlimmer Gruppen-Vergewaltigung gekommen, in deren Zusammenhang ein 12-Jähriger festgenommen wurde. Auch auf Mallorca ereignete sich ein grausiger Vorfall, der die Gemüter erhitzt.

